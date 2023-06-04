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«رويترز»: عمليات ترحيل جماعي لمهاجرين مصريين من شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 09:43 مساء
«رويترز»: عمليات ترحيل جماعي لمهاجرين مصريين من شرق ليبيا
صور متداولة مهاجرين يجرى ترحيلهم من شرق ليبيا باتجاه الحدود المصرية (فيسبوك)
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نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر قولها إن قوات الأمن بشرق ليبيا رحّلت آلاف المصريين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني في الأيام الأخيرة عبر الحدود البرية بين البلدين.

وقال مصدر أمني ليبي في حديث إلى الوكالة إن «القوات عثرت على أربعة آلاف مهاجر خلال مداهمات على مهربي البشر في أعقاب تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومهربين»، مشيرًا إلى «ترحيلهم جميعًا»، وتدمير مرفأ يستخدمه مهربو البشر.

- «وال»: ضبط أكثر من 1000 مهاجر بمزارع ومنازل مهربين في امساعد
- «الإعلام الحربي»: ضبط 1000 مهاجر في امساعد.. والعثور على مصنع للقوارب في بئر الأشهب

العثورة على 4 آلاف مهاجر غير شرعي
في حين، قال مصدر أمني مصري إن «نحو 2200 مهاجر فقط من أصل أربعة آلاف عثرت عليهم قوات الأمن الليبية كانوا موجودين في ليبيا بشكل غير قانوني وهم من جرى ترحيلهم». وأضاف أن معظم المرحلين من المصريين بينما كان بعضهم يحمل جنسيات أفريقية أخرى، لافتًا إلى أنه عندما جرى ترحيلهم نُقلوا إلى موقع قريب من الحدود، ثم ساروا لمسافة كيلومترين في اتجاه مصر.

وأمس السبت، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات القيادة العامة ضبط أكثر من 1000 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة في امساعد، فضلاً عن العثور على مصنع خاص بالقوارب الخشبية التي تُستعمل في عمليات تهريب المهاجرين في منطقة بئر الأشهب، وذلك في عمليات مشتركة مع قوات الأمن بطبرق وامساعد.

ضبط مهاجرين في مزارع ومنازل مهربين بمدينة امساعد
وقالت الشعبة في بيان إن المهاجرين المضبوطين وُجدوا متفرقين في مزارع ومنازل المهربين في مدينة امساعد، لافتة إلى العثور على مزارع بداخلها ورش لصناعة القوارب الخشبية المستخدمة في تهريب المهاجرين عن طريق البحر.

وتقول وكالات الهجرة إن ليبيا بها نحو نصف مليون مهاجر يأمل كثيرون منهم في العبور إلى أوروبا بالقوارب بينما يستقر آخرون في ليبيا بحثًا عن عمل في البلد الغني بالنفط. وتقول إيطاليا، وهي وجهة معظم تلك القوارب، إن عدد المهاجرين الذين يعبرون إلى أوروبا من ليبيا ارتفع بشكل حاد هذا العام.

صور متداولة مهاجرين يجرى ترحيلهم من شرق ليبيا باتجاه الحدود المصرية (فيسبوك)
صور متداولة مهاجرين يجرى ترحيلهم من شرق ليبيا باتجاه الحدود المصرية (فيسبوك)
صور متداولة مهاجرين يجرى ترحيلهم من شرق ليبيا باتجاه الحدود المصرية (فيسبوك)
صور متداولة مهاجرين يجرى ترحيلهم من شرق ليبيا باتجاه الحدود المصرية (فيسبوك)
مهاجرون غير شرعيين جرى ضبطهم في طبرق، الخميس 1 يونيو 2023 (شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات القيادة العامة)
مهاجرون غير شرعيين جرى ضبطهم في طبرق، الخميس 1 يونيو 2023 (شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات القيادة العامة)
مهاجرون غير شرعيين جرى ضبطهم في طبرق، الخميس 1 يونيو 2023 (شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات القيادة العامة)
مهاجرون غير شرعيين جرى ضبطهم في طبرق، الخميس 1 يونيو 2023 (شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات القيادة العامة)
مهاجرون غير شرعيين جرى ضبطهم في طبرق، الخميس 1 يونيو 2023 (شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات القيادة العامة)
مهاجرون غير شرعيين جرى ضبطهم في طبرق، الخميس 1 يونيو 2023 (شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات القيادة العامة)
مهاجرون غير شرعيين جرى ضبطهم في طبرق، الخميس 1 يونيو 2023 (شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات القيادة العامة)
مهاجرون غير شرعيين جرى ضبطهم في طبرق، الخميس 1 يونيو 2023 (شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات القيادة العامة)
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