«وال»: ضبط أكثر من 1000 مهاجر بمزارع ومنازل مهربين في امساعد

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، اليوم الأربعاء، إن وحدات عسكرية وأمنية مشتركة ألقت القبض على أكثر من 1000 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة وجدوا متفرقين في مزارع ومنازل المهربين في مدينة امساعد الحدودية.

وتشهد المنطقة منذ فترة يوميًا توترًا أمنيًا بين الوحدات الأمنية الرسمية المتمركزة في المنطقة وسكان محليين، على خلفية مقتل شاب في اشتباكات بين عناصر من حرس الحدود ومهربين، بحسب المصادر الأمنية.

ودفعت القيادة العامة ووزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب بتعزيزات أمنية وعسكرية لدعم مديريتي أمن طبرق وامساعد في التصدي للمهربين وضبط الأمن والمجاهرة به.