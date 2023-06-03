«الإعلام الحربي»: ضبط 1000 مهاجر في امساعد.. والعثور على مصنع للقوارب في بئر الأشهب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات القيادة العامة ضبط أكثر من 1000 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة في امساعد، فضلاً عن العثور على مصنع خاص بالقوارب الخشبية التي تُستعمل في عمليات تهريب المهاجرين في منطقة بئر الأشهب، وذلك في عمليات مشتركة مع قوات الأمن بطبرق وامساعد.

وقالت الشعبة في بيان، إن المهاجرين المضبوطين وُجدوا متفرقين في مزارع ومنازل المهربين في مدينة امساعد، لافتة إلى العثور على مزارع بداخلها ورش لصناعة القوارب الخشبية المستخدمة في تهريب المهاجرين عن طريق البحر.

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وأشار بيان منفصل صادر عن الشعبة إلى استهداف العمليات العسكرية، اليوم السبت، «أوكار المهربين وتجار البشر والهجرة غير الشرعية» في منطقة بئر الأشهب، حيث جرى العثور خلال المداهمات على مصنع خاص بالقوارب الخشبية المستعملة في تهريب المهاجرين.

وشملت العمليات مداهمة مكان يُستعمل كمرسى لانطلاق قوارب المهاجرين، وأسفرت حملة واسعة لتمشيط المناطق المحيطة عن العثور على عدد من المهاجرين غير الشرعيين مختبئين داخل المنازل، وفق البيان.

من العملية العسكرية في بئر الأشهب، 3 يونيو 2023. (شعبة الإعلام الحربي)

من العملية العسكرية في بئر الأشهب، 3 يونيو 2023. (شعبة الإعلام الحربي)

من مداهمة مرسى لانطلاق قوارب المهاجرين في بئر الأشهب، 3 يونيو 2023. (شعبة الإعلام الحربي)

من مداهمة مرسى لانطلاق قوارب المهاجرين في بئر الأشهب، 3 يونيو 2023. (شعبة الإعلام الحربي)

من مداهمة مرسى لانطلاق قوارب المهاجرين في بئر الأشهب، 3 يونيو 2023. (شعبة الإعلام الحربي)

من العملية العسكرية في بئر الأشهب، 3 يونيو 2023. (شعبة الإعلام الحربي)

من العملية العسكرية في بئر الأشهب، 3 يونيو 2023. (شعبة الإعلام الحربي)

من العملية العسكرية في بئر الأشهب، 3 يونيو 2023. (شعبة الإعلام الحربي)

من العملية العسكرية في بئر الأشهب، 3 يونيو 2023. (شعبة الإعلام الحربي)

من العملية العسكرية في بئر الأشهب، 3 يونيو 2023. (شعبة الإعلام الحربي)

من العملية العسكرية في بئر الأشهب، 3 يونيو 2023. (شعبة الإعلام الحربي)

من العملية العسكرية في بئر الأشهب، 3 يونيو 2023. (شعبة الإعلام الحربي)