ترحيل 136 بنغاليا من بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي ترحيل 136 مهاجرا بنغاليا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وغادر المهاجرون عبر رحلة من مطار بنينا الدولي إلى مطار دكا الدولي في بنغلاديش أمس الأربعاء، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إعادة ألف مهاجر إلى مصر ونيجيريا

ويوم الثلاثاء الماضي، صرح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية، بأنه جرى إعادة نحو ألف مهاجر دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية إلى مصر ونيجيريا.

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وبلغ مجموع عدد المهاجرين الذين جرى ترحيلهم 964 مهاجرًا، هم 664 مصريًا و300 نيجيري، وفق بريدعة.