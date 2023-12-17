ترحيل 7 مهاجرين مصريين عبر منفذ امساعد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع طبرق، اليوم الأحد، ترحيل 7 وافدين مصريين إلي بلادهم عبر منفذ «امساعد - السلوم» البري.

وأشار إلى ترحيل الوافدين من مركز إيواء باب الزيتون، منهم 6 مصابين بالوباء الكبدي، وفق الصفحة الرسمية للجهاز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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