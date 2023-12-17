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ترحيل 7 مهاجرين مصريين عبر منفذ امساعد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 09:50 صباحا
ترحيل 7 مهاجرين مصريين عبر منفذ امساعد
من عمليات ترحيل مهاجرين غير شرعيين مصريين في طبرق، شرق ليبيا. (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية)
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أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع طبرق، اليوم الأحد، ترحيل 7 وافدين مصريين إلي بلادهم عبر منفذ «امساعد - السلوم» البري. 

وأشار إلى ترحيل الوافدين من مركز إيواء باب الزيتون، منهم 6 مصابين بالوباء الكبدي، وفق الصفحة الرسمية للجهاز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ترحيل 600 مصري دخلوا ليبيا بطريقة غير مشروعة
وفي نوفمبر الماضي، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ترحيل 600 مصري دخلوا ليبيا بطريقة غير مشروعة، منوها إلى أنه جرت إعادتهم إلى بلادهم برًا عبر نقلهم إلى معبر امساعد الحدودي مع مصر.

ترحيل 7 مهاجرين مصريين عبر منفذ امساعد
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