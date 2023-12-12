إيطاليا تتحدث عن «عراقيل» مع ليبيا بشأن وقف تدفقات الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

تحدثت الحكومة الإيطالية عن «عراقيل» في تعاملها مع ليبيا بشأن وقف تدفقات الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحلها نحو شواطئها الجنوبية، بالرغم من الدعم اللوچستي المقدم من روما لتعزيز قدرات خفر السواحل الليبيين.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن «مذكرة التفاهم» الموقعة مع تونس بشأن الهجرة «تسير بشكل جيد»، مشيرًا إلى أنها نجحت في «تخفيض عمليات مغادرة المهاجرين نحو إيطاليا إلى الحد الأدنى»، لكنه وصف إدارة الحوار مع الليبيين في هذا المجال بـ«الصعب» حيث «لا تزال هناك عمليات مغادرة» من سواحلها صوب المياه الإيطالية.

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وجاء حديث تاياني اليوم الثلاثاء خلال جلسة استماع أمام اللجنة البرلمانية لمراقبة تنفيذ اتفاقية «شنغن» والإشراف على نشاط الشرطة الأوروبية «يوروبول» والرقابة والإشراف في شؤون الهجرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

عراقيل مع ليبيا رغم تعزيز قدراتها

وأشار تاياني إلى أنه «في صفاقس هناك نحو خمسة آلاف مهاجر يرغبون في الإبحار، لكن الشرطة التونسية تعمل على إيقافهم»، معترفًا بوجود «عراقيل» مع ليبيا بشأن وقف عمليات المغادرة للمهاجرين من سواحلها، بالرغم من عمل الحكومة الإيطالية «على تعزيز قدرة السلطات الليبية على التدخل والإنقاذ في البحر من خلال الاستفادة أيضًا من برنامج الدعم الأوروبي».

وأوضح تاياني في هذا الصدد أنه «على مدار هذا العام قمنا بتسليم زوارق دورية وقمنا بإدارة دورات تدريبية رفيعة المستوى لنظرائنا الليبيين»، مشيرًا إلى أنه «منذ العام 2017 وحتى اليوم، جرى تخصيص 103 ملايين يورو لليبيا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين». وخلص رغم ذلك إلى القول «سنواصل تقديم المساعدة لليبيا دون التراجع عن الحقوق الأساسية للمهاجرين» وفق ما نقلته «آكي».