افتتاح وحدة كلى جديدة في مستشفى صبراتة التعليمي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الثلاثاء، افتتاح وحدة كلى جديدة في مستشفى صبراتة التعليمي مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، لزيادة السعة السريرية لقسم غسل الكلى في المستشفى.

وتعمل الوحدة الجديدة بقدرة استيعابية تصل إلى 16 مريضا، ويأتي افتتاحها في إطار جهود إدارة المستشفى لتخفيف معاناة المرضى الذين يحتاجون جلسات أسبوعية لغسل الكلي، وفق بيان مقتضب صادر عن الوزارة.

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة تسلم مخازن جهاز الإمداد الطبي في المنطقة الشرقية شحنة مستلزمات وأدوية عامة وتخصصية، لتغذية المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في شرق البلاد باحتياجاتها.





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وحدة الكلى الجديدة بمستشفى صبراتة التعليمي، 19 ديسمبر 2023. (وزارة الصحة)

وحدة الكلى الجديدة بمستشفى صبراتة التعليمي، 19 ديسمبر 2023. (وزارة الصحة)