مستشفى صبراتة التعليمي يستقبل حالات وفاة لمهاجرين ماتوا غرقا

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل مستشفى صبراتة التعليمي حالات وفاة لمهاجرين غير شرعيين غرقوا قبالة ساحل المدينة.

ووصل إلى قسم الإسعاف والطوارئ مصابون جراء الحادث فجر اليوم الإثنين، حسب بيان المكتب الإعلامي للمستشفى على صفحته في موقع «فيسبوك»، ولم يحدد البيان عدد الوفيات والمصابين أو تفاصيل بشأن حادث الغرق.

وقال المستشفى إن فرق الإسعاف تحاول جاهدة تقديم العلاج والرعاية اللازمة للمصابين لإنقاذ حياتهم، داعية المجتمع والجهات المختصة إلى التعاون وتقديم الدعم.

إنقاذ مهاجرين في الخمس

وأول من أمس السبت، أعلنت رئاسة الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إنقاذ 110 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية شمال شرق الخمس.

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ونفذ الزورق «غات» التابع للقطاع الأوسط بجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، برئاسة أركان القوات البحرية، عمليتي إنقاذ لقاربين مطاطيين، تمكن خلالهما من مساعدة وإنزال 110 مهاجرين غير شرعيين في قاعدة الخمس البحرية، وتسليمهم إلى الجهات المختصة بعد تقديم الدعم والمساعدة لهم.