«تقرير الخبراء»: 3 نماذج لعمليات تهريب البشر والأطفال تحت سيطرة شبكة الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

كشف تقرير فريق الخبراء، التابع للجنة الجزاءات الدولية المعنية بليبيا المكلفة من مجلس الأمن الدولي، عمليات تهريب البشر، ولا سيما الأطفال من ليبيا. وحدد ثلاثة نماذج للاتجار غير القانوني تدار في ليبيا منذ العام 2021 على الأقل، مشيرا إلى أن نماذج التهريب «مملوكة وتحت سيطرة شبكة الزاوية في ليبيا».

ولفت الخبراء الأمميون إلى أن نماذج التهريب غير القانونية «مدارة من قِبل أعضاء من اللواء 42 في مراكز احتجاز المهاجرين في طرابلس الخاضعة لسلطة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية».

المتورطون في إدارة الاتجار والتهريب بالزاوية

وحدد التقرير تورط قائد الحرس الوطني في الزاوية، محمد الأمين العربي كشلاف، وقائد خفر السواحل في الزاوية، عبدالرحمن ميلاد، إلى جانب أسامة الكوني إبراهيم، في إدارة شبكة ضخمة للاتجار والتهريب في الزاوية، توسعت بشكل أكبر مع ضم كيانات مسلحة تعمل في ورشفانة وصبراتة وزوارة منذ العام 2011.

ويتمحور هدف هؤلاء في حشد التمويل، وغيره من الأصول من أنشطة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر.

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وتنطوي هذه الخطة على الابتزاز والسيطرة على الشبكات الخاصة للمتاجرين بالبشر ومهربي المهاجرين، وابتزاز الأموال من المهاجرين المحتجزين من خلال استغلالهم كقوة عمل قسرية، للقيام بأعمال البناء في مصانع القوارب والمنازل، وغيرها من المرافق المملوكة للشبكة.

هذا إلى جانب خلق فرص الأعمال والصفقات مع الجماعات المسلحة المحلية، لتسهيل أنشطتها الإجرامية، المتمثلة في الاتجار وتهريب المواد والأشخاص غير المشروعين.

زيادة عدد المهاجرين 41% منذ مايو الماضي

وفي هذا الإطار، حددت اللجنة زيادة عدد المهاجرين 41% منذ مايو الماضي نتيجة الاحتجاز الجماعي للمهاجرين، والاحتجاز التعسفي من قِبل العناصر الأمنية في عديد من المواقع في شرق وغرب ليبيا، بما في ذلك طرابلس وطبرق وزوارة.

وقال التقرير إن «القيادة العامة» رفضت نتائج فريق الخبراء بشأن تورط عناصر تابعة لها في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وغيرها من الانتهاكات، لافتا إلى مسؤولية وزارة الداخلية عن القضايا المتعلقة بالمهاجرين في شرق ليبيا.

طرق الإتجار بالأطفال في ليبيا