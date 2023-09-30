إنقاذ 110 مهاجرين أفارقة على متن قاربين مطاطين بالخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئاسة الأركان العامة للقوات التابعة لـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، السبت، إنقاذ 110 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية شمال شرق الخمس.

ونفذ الزورق «غات» التابع للقطاع الأوسط بجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ برئاسة أركان القوات البحرية، ظهر السبت، عمليتي إنقاذ لقاربين مطاطين، وفق بيان صادر عن رئاسة الأركان.

وتمكن الزورق من إنقاذ وإنزال 110 مهاجرين غير شرعيين، في نقطة الإنزال بقاعدة الخمس البحرية، وتسليمهم إلى الجهات المختصة بعد تقديم الدعم والمساعدة لهم.

مجلس الأمن يصوت على تجديد تدابير مكافحة تهريب المهاجرين من ليبيا

يصوت مجلس الأمن الدولي، الخميس المقبل، على مشروع قرار لتجديد تفويض الدول الأعضاء، العاملة على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا وذلك لعام واحد، بموجب القرار رقم 2240 الصادر في التاسع من أكتوبر بالعام 2015.

مجلس الأمن يصوت على تجديد تدابير مكافحة تهريب المهاجرين من ليبيا

إيطاليا: وصول 35 مهاجرا غير شرعي لجزيرة لامبيدوزا قادمين من زوارة

«تقرير الخبراء»: 3 نماذج لعمليات تهريب البشر والأطفال تحت سيطرة شبكة الزاوية

ويمنح مشروع القرار تفويض الدول الأعضاء في تفتيش ومحاصرة السفن في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا التي يشتبه في استخدامها لتهريب المهاجرين أو الاتجار في البشر، وذلك في أعقاب مشاورات مغلقة أجراها المجلس، كما نقل موقع «سيكيوريتي كاونسيل ريبورت» أمس الجمعة.

«تقرير الخبراء»: 3 نماذج لعمليات تهريب البشر تحت سيطرة شبكة الزاوية

وكشف تقرير فريق الخبراء، التابع للجنة الجزاءات الدولية المعنية بليبيا المكلفة من مجلس الأمن الدولي، عمليات تهريب البشر، ولا سيما الأطفال من ليبيا. وحدد ثلاثة نماذج للاتجار غير القانوني تدار في ليبيا منذ العام 2021 على الأقل، مشيرا إلى أن نماذج التهريب «مملوكة وتحت سيطرة شبكة الزاوية في ليبيا».

ولفت الخبراء الأمميون إلى أن نماذج التهريب غير القانونية «مدارة من قِبل أعضاء من اللواء 42 في مراكز احتجاز المهاجرين في طرابلس الخاضعة لسلطة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية».

وحدد التقرير تورط قائد الحرس الوطني في الزاوية، محمد الأمين العربي كشلاف، وقائد خفر السواحل في الزاوية، عبدالرحمن ميلاد، إلى جانب أسامة الكوني إبراهيم، في إدارة شبكة ضخمة للاتجار والتهريب في الزاوية، توسعت بشكل أكبر مع ضم كيانات مسلحة تعمل في ورشفانة وصبراتة وزوارة منذ العام 2011.

مهاجرون أفارقة جرى إنقاذهم بالخمس، 30 سبتمر 2023. (رئاسة أركان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

مهاجرون أفارقة جرى إنقاذهم بالخمس، 30 سبتمر 2023. (رئاسة أركان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

مهاجرون أفارقة جرى إنقاذهم بالخمس، 30 سبتمر 2023. (رئاسة أركان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)