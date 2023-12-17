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حكومة حماد تبحث حلولا لمشكلة تسرب خزان الصرف الصحي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 02:46 مساء
حكومة حماد تبحث حلولا لمشكلة تسرب خزان الصرف الصحي
من اجتماع برئاسة وزير البيئة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد عبدالحفيظ في سبها، 17 ديسمبر 2023. (حكومة حماد)
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أكد وزير البيئة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد عبدالحفيظ، «ضرورة تضافر الجهود، لإيجاد الحلول والبحث عن الآليات من أجل معالجة مشكلة تسرب خزان الصرف الصحي، التي أصبحت تؤرق السكان في سبها بالجنوب الليبي».

جاء ذلك خلال اجتماع حضره وكيل ديوان رئاسة مجلس الوزراء في المنطقة الجنوبية حميدة لملوم، وعضو هيئة التدريس بكلية الزراعة جامعة سبها د. محمد أحمد يونس، وعددٌ من المهندسين والاستشاريين المختصين في مكتب التخطيط العمراني بالمدينة، وفق بيان صادر عن الحكومة.

لجنة فنية لدراسة مشكلة خزان الصرف الصحي في سبها
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة فنية متكاملة من مختلف القطاعات، لدراسة مشكلة خزان الصرف الصحي بسبها، وأثره على الصحة العامة للمواطنين مثل انتشار الأمراض والآفات والحشرات، خاصة في فصل الصيف، وتقديم نتائجها في أقرب وقت ممكن.

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وفي أكتوبر الماضي، قال مدير شركة المياه والصرف الصحي سبها أحمد المجبر إن مياه الصرف الصحي التي تتجمع في الخزان الرئيسي بالمدينة هي مياه غير معالجة، بسبب تعرض محطة المعالجة في العام 2017 للسرقة بالكامل، موضحا أن «الحل هو صيانة المحطة، لأن مياه الصرف الصحي غير المعالجة لها تأثير على المزارع  والمساكن المحيطة بها وعلى المياه الجوفية».

وأعرب المسؤول حسنها عن تخوفه «من انهيار السد الترابي»، مطالبا جهات الاختصاص بالتدخل العاجل لإنقاد الموقف ونقل مياه الصرف الصحي إلى منطقة زلاف خارج المدينة.

من اجتماع برئاسة وزير البيئة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد عبدالحفيظ في سبها، 17 ديسمبر 2023. (حكومة حماد)
من اجتماع برئاسة وزير البيئة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد عبدالحفيظ في سبها، 17 ديسمبر 2023. (حكومة حماد)
من اجتماع برئاسة وزير البيئة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد عبدالحفيظ في سبها، 17 ديسمبر 2023. (حكومة حماد)
من اجتماع برئاسة وزير البيئة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد عبدالحفيظ في سبها، 17 ديسمبر 2023. (حكومة حماد)
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