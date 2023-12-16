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افتتاح مبنى الإدارة العامة في جامعة بنغازي بحضور حماد وحفتر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 01:24 صباحا
افتتاح مبنى الإدارة العامة في جامعة بنغازي بحضور حماد وحفتر
حماد وحفتر خلال افتتاح مبان بجامعة بنغازي بعد صيانتها، 15 ديسمبر 2023 (لقطة مثبتة من فيديو: حكومة أسامة حماد)
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أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، مساء الجمعة، افتتاح مبنى الإدارة العامة في جامعة بنغازي في الذكرى الـ 68 لتأسيسها.

وقالت الحكومة في بيان إن افتتاح المبنى الإداري والبوابة الرئيسية للجامعة جاء علي يد قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، رفقة حمّاد والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والنائب الثاني مصباح دومة»، وفق البيان.

نواب ووزراء بحكومة حماد يشاركون في افتتاح أعمال التجديد 
وأشارت إلى مشاركة عدد آخر من النواب ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، وأعضاء اللجنة ووزراء في حكومة أسامة حماد، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الجامعة عز الدين الدرسي.

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وفي فبراير الماضي، دعا حفتر لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بضرورة سرعة إنجاز أعمال الصيانة بجامعة بنغازي لتكون مكانا ملائما للطلاب.

وأواخر العام الماضي (نوفمبر 2022)، كان العمل متعثرا في إنجاز صيانة الجامعة، وهو ما دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب وقتها فتحي باشاغا بالإعلان عن إعادة النظر في وضع الشركات المتعثرة التي تعمل على صيانة مباني الجامعة.

 

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