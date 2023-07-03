حكومة الدبيبة تخصص 186 مليون دينار لتنفيذ مشروعات بجامعة بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

قررت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تخصيص 186 مليونا و243 ألفا و444 دينارا لتنفيذ مشروعات بجامعة بنغازي.

جاء ذلك في كتاب أمس الأحد بتوقيع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، نشرت صورته على صفحة الحكومة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونص الكتاب على «اعتماد محضر ترسية لجنة العطاءات بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لتنفيذ مباني إدارية وتعليمية بجامعة بنغازي»، وإعطاء الإذن للجهاز «للتعاقد مع شركة الجودة الأفريقية للمقاولات والاستثمار العقاري لتنفيذ تلك المشروعات» بالمبلغ المخصص، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.