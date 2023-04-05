باتيلي يتفقد أعمال الترميم في جامعة بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

زار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، جامعة بنغازي، اليوم الأربعاء؛ للاطلاع على أعمال الترميم الجارية فيها.

وقال باتيلي، في تدوينة على موقع «تويتر»، إن إصلاح المباني التي دمرتها الحرب والاستثمار في التعليم أمران بالغا الأهمية للشباب في ليبيا، مضيفا: «حان وقت إغلاق أبواب الصراع وفتح بوابات التعليم على مصراعيها».

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وخلال الجولة، أطلع رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، ورئيس الجامعة عزالدين الدرسي، باتيلي على المشاريع قيد الإنجاز، كما أجرى نقاشا مع عدد من أساتذة الجامعة وممثلي اتحادات الطلاب.

باتيلي خلال لقائه عددا من أعضاء هيئة التدريس في جامعة بنغازي.