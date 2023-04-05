باتيلي: بحثت مع حفتر وعقيلة تسريع جهود إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي عن الاجتماع أمس الثلاثاء مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في بنغازي، قائلا إن اللقاء ركز على كيفية تسريع الجهود لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير.

وأضاف: «كما اتفقنا على عدم ادخار أي جهد لتعزيز الأمل والمصالحة بين الليبيين، بمن في ذلك قادة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وقادة الوحدات العسكرية والأمنية من جميع أنحاء ليبيا، لتحقيق السلام والاستقرار»، حسب تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الأربعاء.

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وأشار باتيلي إلى تجديد حفتر وعقيلة التزامهما بإحياء الأمل في تحقيق سلام دائم في ليبيا عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وعملية مصالحة وطنية شاملة.