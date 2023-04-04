حفتر يستقبل باتيلي على مائدة إفطار في بنغازي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل القائد العام لقوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، على مائدة الإفطار بمقر القيادة العامة في بنغازي، بحسب ما أعلنت صفحة القيادة العامة على «فيسبوك».

وأفاد منشور القيادة العامة بأن حفتر استقبل باتيلي والوفد المرافق له على مائدة الإفطار، بحضور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وذلك للتباحث حول آخر المستجدات السياسية.

- باتيلي: حفتر يدعم جهودي في العملية السياسية

وفي 13 مارس الماضي، ناقش حفتر وباتيلي خلال لقاء في بنغازي جهود البعثة الأممية في العملية السياسية؛ حيث أعرب المشير حفتر عن دعمه للجنة العسكرية المشتركة «5+5» من أجل توفير بيئة أمنية مواتية.

وقال باتيلي، في تغريدات عبر حسابه على «تويتر» وقتها، إنه شرح لحفتر مبادراته الرامية للجمع بين القادة الليبيين، بمن في ذلك رئيسا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، من أجل إيجاد مخرج من المأزق السياسي الذي طال أمده.

المشير خليفة حفتر يستقبل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بحضور المستشار عقيلة صالح، الثلاثاء 4 أبريل 2023 (القيادة العامة)

المشير خليفة حفتر يستقبل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بحضور المستشار عقيلة صالح، الثلاثاء 4 أبريل 2023 (القيادة العامة)

المشير خليفة حفتر يستقبل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بحضور المستشار عقيلة صالح، الثلاثاء 4 أبريل 2023 (القيادة العامة)

المشير خليفة حفتر يستقبل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بحضور المستشار عقيلة صالح، الثلاثاء 4 أبريل 2023 (القيادة العامة)

المشير خليفة حفتر يستقبل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بحضور المستشار عقيلة صالح، الثلاثاء 4 أبريل 2023 (القيادة العامة)

المشير خليفة حفتر يستقبل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بحضور المستشار عقيلة صالح، الثلاثاء 4 أبريل 2023 (القيادة العامة)

المشير خليفة حفتر يستقبل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بحضور المستشار عقيلة صالح، الثلاثاء 4 أبريل 2023 (القيادة العامة)

المشير خليفة حفتر يستقبل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بحضور المستشار عقيلة صالح، الثلاثاء 4 أبريل 2023 (القيادة العامة)