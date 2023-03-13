باتيلي: حفتر يدعم جهودي في العملية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الإثنين، إن قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر أعرب عن دعمه لجهوده في العملية السياسية، واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» من أجل توفير بيئة أمنية مواتية.

باتيلي وحفتر تطرقا إلى الحاجة لجميع القادة الليبيين لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات

وقال باتيلي، في تغريدات عبر حسابه على «تويتر»، إنه التقى اليوم المشير خليفة حفتر في بنغازي، حيث شرح له مبادراته الرامية للجمع بين القادة الليبيين، بما في ذلك رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، من أجل إيجاد مخرج من المأزق السياسي الذي طال أمده.

وفي لقاء آخر، اجتمع باتيلي مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا في بنغازي، وناقشا «الحاجة الماسة كي يعمل جميع القادة الليبيين، بمن فيهم رئيسا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على كسر حلقة الأزمة السياسية الراهنة من خلال تهيئة الظروف لإجراء انتخابات شاملة».

باتيلي: باشاغا مستعد لدعم جهودي

وأوضح المبعوث الأممي أن باشاغا «أعرب عن التزامه المستمر بوحدة واستقرار ليبيا، واستعداده لدعم جهودي وعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

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باتيلي يلتقي بوشناف وممثلي أحزاب في بنغازي

وفي لقاء ثالث ببنغازي، التقى باتيلي، خلال زيارته إلى بنغازي، مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف في مقر الأمم المتحدة بالمدينة، حيث ناقشا «أهمية اتفاق جميع الأطراف على حل وطني يسمح بإجراء الانتخابات في بيئة أمنية مواتية في جميع أنحاء البلاد».

وأمس التقى باتيلي أيضًا ممثلي أحزاب ومنظمات مجتمع مدني في بنغازي، في سياق مشاوراته التي يجريها في أنحاء ليبيا. وقال المبعوث الأممي، عبر حسابه على «تويتر»، إنه استمع إلى «مخاوفهم بشأن الانسداد السياسي وتقييمهم للتحديات التي تواجه بلدهم، ومقترحاتهم بشأن كيفية التصدي لها للوصول إلى ليبيا مستقرة تنعم بالرخاء، وذلك من خلال إجراء انتخابات شاملة».



تأتي لقاءات باتيلي في أعقاب مبادرة طرحها في السابع والعشرين من فبراير الماضي أمام مجلس الأمن الدولي تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023. كما تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.

المبعوث الأممي التقى في بنغازي مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، الأحد 12 مارس 2023 (حساب باتيلي على تويتر)

المبعوث الأممي التقى في بنغازي رئس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، الإثنين 13 مارس 2023 (حساب باتيلي على تويتر)

المبعوث الأممي التقى في بنغازي قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، الإثنين 13 مارس 2023 (حساب باتيلي على تويتر)