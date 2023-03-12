باتيلي يبحث مع بوشناف في بنغازي آليات الدفع باتجاه إنجاز الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، إن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي استقبله مساء اليوم الأحد في مقر البعثة بمدينة بنغازي.

وأضاف بوشناف، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الاجتماع بحث عديد الملفات المهمة، وعلى رأسها الدفع باتجاه إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

- باتيلي يلتقي ممثلي أحزاب ومنظمات مجتمع مدني في بنغازي

بوشناف وباتيلي يتفقان على ضرورة تقريب وجهات النظر لضمان نجاح الانتخابات

وأوضح أنهما اتفقا على ضرورة المضي قدما في العمل على تقريب وجهات النظر لضمان نجاح هذه الانتخابات لإنهاء المرحلة الانتقالية الممتدة في ليبيا على مدى السنوات الـ12 الماضية.

لقاءات باتيلي

وفي وقت سابق اليوم، التقى عبدالله باتيلي ممثلي أحزاب ومنظمات مجتمع مدني في بنغازي، في سياق مشاوراته التي يجريها في أنحاء ليبيا. وقال المبعوث الأممي، عبر حسابه على «تويتر»، إنه استمع إلى «مخاوفهم بشأن الانسداد السياسي وتقييمهم للتحديات التي تواجه بلدهم، ومقترحاتهم بشأن كيفية التصدي لها للوصول إلى ليبيا مستقرة تنعم بالرخاء، وذلك من خلال إجراء انتخابات شاملة».

يأتي لقاءات باتيلي في أعقاب مبادرة طرحها في السابع والعشرين من فبراير الماضي أمام مجلس الأمن الدولي تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023. كما تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.