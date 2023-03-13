باتيلي يطلع حفتر على خطة البعثة الأممية لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر اليوم الإثنين مع المبعوث الأممى لدى ليبيا عبدالله باتيلي في مقر القيادة العامة ببنغازي.

وقالت صفحة قوات القيادة العامة على موقع «فيسبوك» إن باتيلي أطلع حفتر على الخطة الأممية للبعثة في المرحلة المقبلة والتي ستقود لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضافت أنه جرى التأكيد على أهمية دعم جهود مجلس النواب والدولة لاستكمال القاعدة الدستورية.

والسبت الماضي، كشف باتيلي في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس عن ملامح رؤيته لتشكيل لجنة رفيعة المستوى تقود إلى إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى التخطيط لوضع خارطة طريق في منتصف يونيو المقبل تقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري.

وأكد باتيلي أن اللجنة ستضم الأطراف الليبية أو ممثلين عنها.