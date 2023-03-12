شاهد في «وسط الخبر»: هل كتب باتيلي بداية نهايته؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأحد، الضوء على مبادرة مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في العام 2023، والتي اصطدمت بردود فعل، أقلها الصمت وأكبرها الرفض المعلن، على المستويين الداخلي والخارجي.

وأعاد باتيلي التأكيد على أهداف مبادرته التي طرحها في السابع والعشرين من فبراير الماضي أمام مجلس الأمن الدولي، خلال مؤتمر صحفي أمس السبت، موضحًا أن مبادرته تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023.

- نص كلمة باتيلي عن تشكيل فريق رفيع المستوى يجهز للانتخابات

لكن ردود الفعل تشير إلى أن الطريق غير ممهدة لسريان تلك المبادرة، وهو ما يطرح تساؤلاً حول مهمة المبعوث الأممي برمتها، هل تكتب تلك الخطوة بداية نهايته، وهو النقاش الذي فتحه البرنامج مع كل من: المحلل السياسي حازم الرايس، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة يوسف الفارسي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

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