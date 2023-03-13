باشاغا: جاهزون لمساندة مساعي باتيلي في عقد الانتخابات العام 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، عقب لقاء مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي اليوم الإثنين «جاهزية حكومته الكاملة لمساندة مساعي البعثة الأممية في تحقيق تطلعات الشعب الليبي في التغيير والانتقال الديمقراطي وجعل عام 2023 عام الانتخابات».

وقال باشاغا: «رحبنا بمبادرة السيد باتيلي لكسر الجمود السياسي وتنظيم الانتخابات، وشددنا على الملكية الليبية لحل الأزمة الراهنة وبذل المزيد من الجهود لزيادة التقارب بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإنجار القوانين الانتخابية في أقرب الآجال»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

باتيلي في بنغازي

وبدأ باتيلي زيارة إلى بنغازي حيث التقى ممثلي أحزاب ومنظمات مجتمع مدني في المدينة، ومستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف.

- الدبيبة يدعم جهود باتيلي.. ويدعو الليبيين للتحلي بالإرادة لإنهاء المراحل الانتقالية

- باتيلي يبحث مع بوشناف في بنغازي آليات الدفع باتجاه إنجاز الانتخابات

- باتيلي يلتقي ممثلي أحزاب ومنظمات مجتمع مدني في بنغازي

- شاهد في «وسط الخبر»: هل كتب باتيلي بداية نهايته؟

وفي السابع والعشرين من فبراير الماضي، طرح المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي مبادرةً تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023. كما تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.

باشاغا وباتيلي خلال لقاء في بنغازي، 13 مارس 2023. (فيسبوك)