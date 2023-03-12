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الدبيبة يدعم جهود باتيلي.. ويدعو الليبيين للتحلي بالإرادة لإنهاء المراحل الانتقالية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 12:41 صباحا
الدبيبة يدعم جهود باتيلي.. ويدعو الليبيين للتحلي بالإرادة لإنهاء المراحل الانتقالية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: حكومتنا)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن مشكلة الانتخابات في ليبيا تتمثل في «قصور الجهات التشريعية في إيجاد قوانين قابلة للتنفيذ وعادلة ونزيهة في الوقت نفسه»، داعيا إلى التحلي بالإرادة لإنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات.

وغرد الدبيبة عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلا: «تعبير المجتمع الدولي اليوم عن خيبة أمله من جدية الجهات التشريعية في الانتخابات، عبر وصف المبعوث الأممي لمماطلتهم بأنهم اتفقوا على ألا يتفقوا، يتسق مع موقفنا منذ البداية بأن مشكلة الانتخابات هي قصور الجهات التشريعية في إيجاد قوانين قابلة للتنفيذ وعادلة ونزيهة في الوقت نفسه».

وجدد الدبيبة دعمه لجهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، مشيدا باستجابة الأمم المتحدة «لطلبنا رفع مستوى التنسيق والدعم المقدم في مسار التحضير والاستعداد للانتخابات»، وناشد الليبيين التحلي بالإرادة القوية لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات «عادلة ونزيهة».

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ملامح رؤية باتيلي للانتخابات
وبعد أيام من إطلاق مبادرته، أوضح باتيلي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، ملامح رؤيته لحل الأزمة والوصول إلى الانتخابات خلال العام الجاري. وتركز مبادرة باتيلي على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023.

كما أنها تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات؛ بينما بدا من حديثه رفضه استمرار وجود دور كبير لمجلس النواب، الذي اعتبر أن اختصاصاته انتهت، وأن أعضاءه عليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم.

وقال المبعوث الأممي إن اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالتمهيد للانتخابات ستشكَّل من الأطراف الليبية، وستعمل على صياغة مدونة سلوك للمرشحين وتضمينها في القاعدة الدستورية، مضيفاً أن اللجنة ستكون مخولة بتنفيذ المبادرة الأممية «لكنها لا تحمل حلاً من الخارج ولا تهدف إلى تجاوز الأطراف السياسية المحلية».

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