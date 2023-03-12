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باتيلي يلتقي ممثلي أحزاب ومنظمات مجتمع مدني في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 10:49 مساء
باتيلي يلتقي ممثلي أحزاب ومنظمات مجتمع مدني في بنغازي
جانب من لقاء باتيلي بأحزاب ومنظمات مجتمع مدني في بنغازي، الأحد 12 مارس 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
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التقى الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الأحد، ممثلي أحزاب ومنظمات مجتمع مدني في بنغازي، في سياق مشاوراته التي يجريها في أنحاء ليبيا.

وقال باتيلي، عبر حسابه على «تويتر»، إنه استمع إلى «مخاوفهم بشأن الانسداد السياسي وتقييمهم للتحديات التي تواجه بلدهم، ومقترحاتهم بشأن كيفية التصدي لها للوصول إلى ليبيا مستقرة تنعم بالرخاء، وذلك من خلال إجراء انتخابات شاملة».

باتيلي يطالب بالإنصات للأحزاب والمجتمع المدني
وشدد باتيلي، بحسب منشوره، على «ضرورة الإنصات للأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنساء والشباب، للاتفاق على خارطة طريق للانتخابات تكون قابلة للتنفيذ».

وأكد المبعوث الأممي أن مبادرته القاضية بإنشاء فريق رفيع المستوى، تهدف إلى توسيع إطار المشاورات وإشراك الفاعلين في رسم مسار يفضي إلى الانتخابات هذا العام.

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مبادرة باتيلي
وبعد أيام من إطلاق مبادرته، أوضح باتيلي خلال مؤتمر صحفي، أمس السبت، أن مبادرته تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023. كما أنها تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات؛ بينما بدا من حديثه رفضه استمرار وجود دور كبير لمجلس النواب، الذي اعتبر أن اختصاصاته انتهت، وأن أعضاءه عليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم.

وقال المبعوث الأممي إن اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالتمهيد للانتخابات ستشكَّل من الأطراف الليبية، وستعمل على صياغة مدونة سلوك للمرشحين وتضمينها في القاعدة الدستورية، مضيفًا أن اللجنة ستكون مخولة بتنفيذ المبادرة الأممية «لكنها لا تحمل حلًا من الخارج، ولا تهدف إلى تجاوز الأطراف السياسية المحلية».

جانب من لقاء باتيلي بأحزاب ومنظمات مجتمع مدني في بنغازي، الأحد 12 مارس 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
جانب من لقاء باتيلي بأحزاب ومنظمات مجتمع مدني في بنغازي، الأحد 12 مارس 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
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