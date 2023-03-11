المنفي: ندعم جهود باتيلي لإجراء انتخابات قبل نهاية 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعم المجلس جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام 2023 «بملكية ليبية».

وقال المنفي في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع «تويتر» اليوم السبت: «نجدد دعمنا الكامل والمستمر للسيد باتيلي منذ ترشيحه لمهمته الصعبة في ليبيا»، مضيفا: «عاقدون العزم على تطبيق كامل لخارطة الطريق ومخرجات برلين وتوصيات وقرارات مجلس الأمن».

وأشار إلى ضرورة أن يضمن ذلك «سيادة ليبيا واستقرارها الأمني والنفطي، وتوحيد مؤسساتها السيادية والاقتصادية، وضمان حيادها السياسي كمتلازمات لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة».

المنفي: التنسيق مهم مع دول الجوار والمجتمع الدولي

كما لفت إلى أهمية استمرار التنسيق مع المجتمع الدولي ودول الجوار وكل القوى السياسية الليبية والمؤسسات المعنية لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية «المرتكزة على المصالحة وتوحيد المؤسسات ومبادئ العدالة والشفافية والحياد».

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وصباح اليوم، عقد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مؤتمرا صحفيًا لشرح رؤيته للوصول إلى الانتخابات، وتشكيل لجنة رفيعة المستوى من الأطراف الليبية لهذا الغرض.

خارطة طريق للانتخابات قبل منتصف يونيو

وتُركز رؤية باتيلي على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023، كما أنها تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.

وفيما أشار باتيلي إلى أن اختصاصات مجلس النواب انتهت، وأن أعضاءه عليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم، قال أيضا إن «كل الجهات الفاعلة في ليبيا ستكون في صلب العملية عبر حوار ليبي - ليبي.. وسيطلب من الأطراف الليبية التفاوض مباشرة أو من خلال ممثليهم».

اللجنة ستكون مخولة بتنفيذ المبادرة الأممية «لكنها لا تحمل حلاً من الخارج ولا تهدف إلى تجاوز الأطراف السياسية المحلية»، وفق المبعوث الأممي الذي أوضح أن اللجنة ستعمل على صياغة مدونة سلوك للمرشحين وتضمينها في القاعدة الدستورية.

وحول إمكانية تحديد تاريخ معين للانتخابات، قال: «لا يمكن تحديد موعد للانتخابات قبل الانتهاء من إعداد القوانين والاتفاق عليها، ومن ثم إحالتها إلى مفوضية الانتخابات لبحث القضايا الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية».