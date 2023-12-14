حكومة حماد تستعين بمنظمة دنماركية لتقديم الدعم النفسي لمتضرري «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبد الجليل، اليوم الأربعاء، التعاون مع منظمة دنماركية، لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من العاصفة «دانيال».

جاء ذلك خلال استقبال عبدالجليل وفدًا من المجلس الدنماركي للاجئين، يضم مدير المكتب الإقليمي للمجلس الدنماركي للاجئين يان فيفرز، ومدير مكتب «ليبيا أندرو ميراث»، بحسب بيان نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأضاف البيان أن الاجتماع، الذي عُقد بمقر الوزارة في مدينة بنغازي، ناقش سبل التعاون في الاستجابة السريعة لمتضرري «دانيال».

وتطرق اللقاء إلى سبل توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والمجلس الدنماركي للاجئين في المشاريع الخاصة بالدعم النفسي والاجتماعي، وطرق ربط مؤسسات الدولة مع المجلس، لدعم هذا المجال.

ضربت السيول والفيضانات مدنًا في شرق البلاد في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة. بينما شرعت حكومة أسامة حماد، خلال الأسابيع الماضية، في تسليم صكوك التعويضات للمتضررين منها على دفعات، بعدما عقدت مؤتمرًا دوليًا، لاستعراض فرص الإعمار، لكنه لم يسفر عن نتائج ملموسة.