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تقرير فرنسي: طرد ما لا يقل عن 5500 مهاجر من تونس نحو حدود ليبيا منذ يونيو

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 10 ديسمبر 2023, 07:24 مساء
تقرير فرنسي: طرد ما لا يقل عن 5500 مهاجر من تونس نحو حدود ليبيا منذ يونيو
خفر السواحل التونسي يوقف قاربا يقل مهاجرين قبالة سواحل البلاد. (جريدة «لوباريزيان» الفرنسية)
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زعم تقرير فرنسي مصرع أكثر من 100 مهاجر في الصحراء التونسية - الليبية خلال فصل الصيف، وفق مصادر إنسانية أشارت إلى أن عمليات الطرد الجماعي من تونس إلى ليبيا والجزائر مستمرة.

وسلطت جريدة «لوباريزيان» الفرنسية، اليوم الأحد، الضوء على إحباط محاولة ما يقرب من 70 ألف مهاجر هذا العام عبور البحر الأبيض المتوسط من تونس إلى إيطاليا، وهو ما يزيد على الضعف مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

تحول تونس لمنصة انطلاق المهاجرين
ولفت التقرير الفرنسي إلى تحول تونس وعلى وجه الخصوص ميناء صفاقس الذي لا يبعد سوى 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، لمنصة لوصول أعداد هائلة من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خلال العام الجاري نتيجة الصراعات الداخلية التي تشهدها الدول الأفريقية.

وحسب المصدر فإن أسباب الهجرة غير القانونية تعود للصراعات المحلية التي تهز القارة الأفريقية، وتغيُّر المناخ ومزيج من عدة عوامل أخرى.

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وتوضح رسوم بيانية أرسلها الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبالي ونشرتها «لوباريزيان»، أن تونس إلى جانب ليبيا، تعدان نقطتي الانطلاق الرئيستين لآلاف المهاجرين الأفارقة الذين يسعون للوصول إلى أوروبا، ففي العام 2023، أوقف غالبية عمليات الهجرة بنسبة (82%) على ساحل صفاقس، مقارنة برقم 66% للعام 2022، بحسب الحرس الوطني.

اعتراض 70 ألف مهاجر من تونس
وعلى مدى 11 شهرًا، بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين اعترضتهم السلطات التونسية 69963 شخصًا مقابل 31297 خلال الفترة ذاتها من سنة 2022. ومن هذا المجموع، كان 77.5% (54.224) من الأجانب، غالبيتهم من مواطني أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والباقي تونسيون (15.739)، مقابل 59% من المهاجرين الأجانب في العام 2022 (18.363) مقابل 12.961 تونسيًّا.

وتسارعت وتيرة مغادرة المهاجرين رغم خطاب ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيد نهاية فبراير الماضي، ندد فيه بوصول «أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين» من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وعزا وجودهم إلى «خطة إجرامية» تهدف إلى «تغيير التركيبة الديمغرافية في تونس».

وأثارت هذه التصريحات حملة عنيفة مناهضة للمهاجرين؛ ما دفع العديد من البلدان الأفريقية (ساحل العاج وغينيا على وجه الخصوص) إلى إعادة الآلاف منهم إلى وطنهم، في حين لجأ كثيرون آخرون إلى الهجرة نحو أوروبا بحرًا.

طرد ما لا يقل عن 5500 مهاجر نحو الحدود مع ليبيا
وارتفعت وتيرة مغادرة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هذا الصيف بعد طرد المئات منهم من صفاقس، التي كانت مسرحًا لشجار أدى إلى مقتل رجل أمن تونسي، واقتادتهم الشرطة إلى مناطق صحراوية في الحدود مع ليبيا والجزائر فيما نددت به الأمم المتحدة.

وبحسب عدة مصادر إنسانية دولية للجريدة الفرنسية، «جرى طرد ما لا يقل عن 5500 مهاجر نحو الحدود مع ليبيا وأكثر من 3000 مهاجر نحو الحدود مع الجزائر منذ يونيو»، بينهم عدد كبير من المهاجرين الذين سبق أن جرى اعتراضهم في البحر أو على الساحل.

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