ليبيا أم تونس الأولى؟.. تضارب في أرقام إيطالية وأوروبية حول تدفقات الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

خالفت أرقام قدمتها وزارة الداخلية الإيطالية مع أخرى مصدرها المفوضية الأوروبية حول حجم تدفقات المهاجرين من ليبيا وتونس ما كشف عن تضارب في الإحصائيات، موازاة مع الجدل الحاد المحتدم في مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن إلغاء النيجر قانون تجريم الهجرة.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي في حديثه ببروكسل خلال مؤتمر حول مكافحة المتاجرين بالبشر نظمته المفوضية الأوروبية، إن «مبادراتنا الرئيسية كانت في هذه اللحظة التاريخية موجهة إلى تونس، التي يأتي منها أكثر من 60% من جميع المهاجرين الذين وصلوا إلى سواحلنا، وكذلك إلى ليبيا التي أشكر زملائي من وزرائها على تعاونهم المستمر معنا» كما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية.

التعاون الإيطالي مع ليبيا وتونس بشأن الهجرة

وأشار الوزير الإيطالي إلى أن الاتصالات مع السلطات التونسية والليبية «سمحت بإعادة إطلاق التعاون في مجال مكافحة المتاجرين بالبشر والهجرة غير النظامية، وذلك بفضل دعم لقاءين تقنيين مستهدفين مع البلاد المعنية كُرّسا لإدارة ظاهرة الهجرة».

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وذكر أن «هذا التعاون المعزز يتيح لنا تنفيذ سلسلة من المبادرات العملياتية بسرعة، والتي تركز بشكل أساسي على مجالين: أولهما، الرغبة بإحداث نقطة تحول في التقصّي حول شبكات الاتجار، وذلك بفضل إطلاق تحقيقات مشتركة بين أجهزة مكافحة الاتجار بالبشر الإيطالية والتونسية».

الأرقام الأوروبية بشأن الهجرة

لكن المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون أكدت، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي أنه «في الشهرين الماضيين شهدنا انخفاضا بنسبة 80-90% تقريبًا في عدد الوافدين من تونس»، الدولة التي وقع معها الاتحاد الأوروبي اتفاقًا حول الهجرة في يوليو. وأضافت «للأسف، نشهد في المقابل زيادة في أعداد الوافدين من ليبيا».

وتعد تونس إلى جانب ليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين غير النظاميين لبلوغ القارة العجوز من بوابة إيطاليا التي تشهد ارتفاعًا حادًا في عدد من يصلون إلى سواحلها.

تحالف عالمي لمكافحة تهريب المهاجرين

وتأتي تصريحات جوهانسون بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي حول «التحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين» في بروكسل والذي يضم ممثلين لـ57 دولة.

كما قدمت المفوضة توجيهًا معدلًا يهدف إلى تشديد مكافحة هذا الاتجار، بالإضافة إلى تشريع لتعزيز دور وكالة يوروبول في هذا المجال. ويأتي الحديث عن ذلك في وقت ألغى المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في النيجر قانونا يعود إلى عام 2015 يعنى بالتصدي للهجرة غير النظامية نحو أوروبا، معتبرا أنه «أقر بتأثير قوى أجنبية معينة».

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن إلغاء القانون من شأنه «على الأرجح» أن يدفع بمزيد من المهاجرين للتوجه إلى ليبيا و«محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط» إلى الاتحاد الأوروبي.