بالصور.. قافلة طبية ليبية إلى غزة

طرابلس - بوابة الوسط

أطلقت بلدية حي الأندلس في العاصمة طرابلس، أمس الجمعة، الحملة الإعلامية لإشهار قافلة غزة الطبية «فلسطين قضيتنا».

وتشمل الحملة «مواد إغاثة ومساعدات طبية تضم سيارات إسعاف ومستشفيات ميدانية»، وفق المكتب الإعلامى بالبلدية.

وأكد عميد بلدية حي الأندلس محمد الفطيسي، خلال لقائه متطوعي القافلة، «استعداد البلدية لتقديم يد العون والمساعدة لأي مُبادرة تخفف مُعاناة أهلنا في فلسطين الذين يتعرضون لحرب إبادة مُمنهجة من الكيان الصهيوني »، مشيدا «بمجهودات القائمين على هذه الحملة».

- جهاز الإمداد الطبي يجهز شحنة أدوية لقطاع غزة

- حكومة الدبيبة ترسل شحنة مساعدات لأهالي غزة

- القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة

المساعدات الليبية إلى غزة

وفي الشهر الماضي، أظهرت بيانات لجمعية الهلال الأحمر المصري أن ليبيا حلّت في المركز الثاني من حيث حجم المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة، بحمولة إجمالية بلغت 546.9 طن، خلف مصر التي قدمت 6944 طنا.

وعلاوة على مبادرات من عديد البلديات والجهات الأهلية، أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إرسال شحنة مساعدات وإغاثة متكاملة إلى فلسطين، دعما لأهالي غزة بإشراف وزارة الدفاع وجهاز الطب العسكري. في السياق نفسه، أرسلت قوات «القيادة العامة» «شحنة من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة»، وفق ما نشره مكتب إعلام «القيادة العامة».

عميد بلدية حي الأندلس في اجتماع مع المتطوعون في القافلة الطبية، 8 ديسمبر 2023. (الصفحة الرسمية للبلدية)

عميد بلدية حي الأندلس في اجتماع مع المتطوعون في القافلة الطبية، 8 ديسمبر 2023. (الصفحة الرسمية للبلدية)