شركة الكهرباء تعلن تشغيل الوحدة الغازية الخامسة لمحطة شمال بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، دخول الوحدة الغازية الخامسة لمحطة كهرباء شمال بنغازي، صباح اليوم، على الشبكة بكامل قدرتها الإنتاجية التي تبلغ 250 ميغاوات.

«سيمنس» الألمانية أجرت عمرة للمحطة

وقال الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب لمنصة «حكومتنا» إن «دخول الوحدة يأتي في إطار الاستعداد للذروة الشتوية، عقب الانتهاء من أعمال العمرة الجسيمة التي كانت تجريها شركة سيمنس الألمانية رفقة مهندسي الشركة».

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وشملت العمرة «تجديد منظومة مدخل الهواء الضاغط من قبل شركة (إلجيك) للطاقة».