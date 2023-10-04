وصول معدات صيانة أميركية لمحطتي شمال بنغازي والخمس

القاهرة - بوابة الوسط

وصل 25 طردا موردا من شركة أميركية إلى مخازن الشركة العامة للكهرباء عبر مطار معيتيقة الدولي، وفق ما أفادت، اليوم الأربعاء، منصة «حكومتنا» الرسمية.

وقالت المنصة عبر منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن هذه الطرود خاصة بأعمال العمرة الجسيمة الجاري تنفيذها بمحطتي كهرباء شمال بنغازي والخمس، مضيفة أن توريد المعدات الخاصة بصيانة المحطات في مختلف المدن الليبية متواصلة لدعم الشبكة الكهربائية وضمان استقرارها.

وصول معدات وقطع غيار لـ5 محطات كهرباء

وصول معدات لمحطات كهرباء شمال بنغازي والزويتينة والخمس

وفي يونيو الماضي، وصلت أربع شحنات إلى مخازن شركة الكهرباء الرئيسية عبر ميناء طرابلس البحري موردة من شركة «GE» الأميركية. وتخص الشحنات الأربعة محطات: شمال بنغازي والزويتينة والخمس وغرب طرابلس. بينما وردت شركة «سيمنز» الألمانية أربعة طرود خاصة بمحطة مصراتة المزدوجة.

معدات صيانة أميركية تصل محطتي شمال بنغازي والخمس، 4 أكتوبر 2023. (حكومتنا)

معدات صيانة أميركية تصل محطتي شمال بنغازي والخمس، 4 أكتوبر 2023. (حكومتنا)