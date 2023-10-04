  • Alwasat News
Atwasat

وصول معدات صيانة أميركية لمحطتي شمال بنغازي والخمس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 12:40 مساء
وصول معدات صيانة أميركية لمحطتي شمال بنغازي والخمس
معدات صيانة أميركية تصل محطتي شمال بنغازي والخمس، 4 أكتوبر 2023. (حكومتنا)
alwasat radio

وصل 25 طردا موردا من شركة أميركية إلى مخازن الشركة العامة للكهرباء عبر مطار معيتيقة الدولي، وفق ما أفادت، اليوم الأربعاء، منصة «حكومتنا» الرسمية.

وقالت المنصة عبر منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن هذه الطرود خاصة بأعمال العمرة الجسيمة الجاري تنفيذها بمحطتي كهرباء شمال بنغازي والخمس، مضيفة أن توريد المعدات الخاصة بصيانة المحطات في مختلف المدن الليبية متواصلة لدعم الشبكة الكهربائية وضمان استقرارها.

وصول معدات وقطع غيار لـ5 محطات كهرباء
وصول معدات لمحطات كهرباء شمال بنغازي والزويتينة والخمس

وفي يونيو الماضي، وصلت أربع شحنات إلى مخازن شركة الكهرباء الرئيسية عبر ميناء طرابلس البحري موردة من شركة «GE» الأميركية. وتخص الشحنات الأربعة محطات: شمال بنغازي والزويتينة والخمس وغرب طرابلس. بينما وردت شركة «سيمنز» الألمانية أربعة طرود خاصة بمحطة مصراتة المزدوجة.

معدات صيانة أميركية تصل محطتي شمال بنغازي والخمس، 4 أكتوبر 2023. (حكومتنا)
معدات صيانة أميركية تصل محطتي شمال بنغازي والخمس، 4 أكتوبر 2023. (حكومتنا)
معدات صيانة أميركية تصل محطتي شمال بنغازي والخمس، 4 أكتوبر 2023. (حكومتنا)
معدات صيانة أميركية تصل محطتي شمال بنغازي والخمس، 4 أكتوبر 2023. (حكومتنا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر

أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر
تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»

تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»
كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس

كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس
آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند

آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية

مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
وسائل إعلام بلجيكية تكشف تفاصيل مرتبطة بقضية السفيرة الجراري في بروكسل

وسائل إعلام بلجيكية تكشف تفاصيل مرتبطة بقضية السفيرة الجراري في بروكسل
البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام واستقلاليته

البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام واستقلاليته
هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟

هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟
تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي

تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي
تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء

تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء
«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر

«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب

سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!

كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!
«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي

«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي
الملياردير البريطاني راتكليف يدرس الاستحواذ على مانشستر يونايتد

الملياردير البريطاني راتكليف يدرس الاستحواذ على مانشستر يونايتد
صعوبات النوم لدى النساء مرتبطة بارتفاع ضغط الدم

صعوبات النوم لدى النساء مرتبطة بارتفاع ضغط الدم
انطلاق النسخة الثانية لملتقى الشعر العربي بنيجيريا

انطلاق النسخة الثانية لملتقى الشعر العربي بنيجيريا
دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم سليماني

دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكيلاني تدعو إلى استراتيجية عربية لدعم ذوي الإعاقة
الكيلاني تدعو إلى استراتيجية عربية لدعم ذوي الإعاقة
«العدل» تتعاون مع برنامج أممي لتعزيز الامتثال للمعاهدات الحقوقية
«العدل» تتعاون مع برنامج أممي لتعزيز الامتثال للمعاهدات الحقوقية
ضبط مطلوب في جرائم سطو مسلح وتهديد بصبراتة
ضبط مطلوب في جرائم سطو مسلح وتهديد بصبراتة
ارتفاع هامشي للدولار في السوق الرسمية
ارتفاع هامشي للدولار في السوق الرسمية
وصول معدات صيانة أميركية لمحطتي شمال بنغازي والخمس
وصول معدات صيانة أميركية لمحطتي شمال بنغازي والخمس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)...
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. والدولة تجاهلت التحذيرات
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. ......
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط بتهمة فساد تتعلق بتوريد أدوية لمتضرري درنة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط ......
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟...
المزيد
تكالة يبحث توفير احتياجات مستشفى صرمان العام
تكالة يبحث توفير احتياجات مستشفى صرمان العام...
ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية في بنغازي
ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية في بنغازي...
للشهر الثالث.. إيرادات السوق المحلية من المشتقات النفطية صفر
للشهر الثالث.. إيرادات السوق المحلية من المشتقات النفطية صفر...
وصول معدات صيانة أميركية لمحطتي شمال بنغازي والخمس
وصول معدات صيانة أميركية لمحطتي شمال بنغازي والخمس...
ارتفاع هامشي للدولار في السوق الرسمية
ارتفاع هامشي للدولار في السوق الرسمية...
المزيد