وصول 3 شحنات كهربائية لمحطتي أوباري والزويتينة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول ثلاث شحنات من المعدات الكهربائية والبطاريات إلى ميناء مصراتة البحري.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن الشحنات الثلاثة موردة من شركة «الجيك» وتخص محطتي أوباري والزويتينة.

وتأتي هذه الشحنات في إطار جهود شركة الكهرباء لدعم الشبكة وضمان سير عمل وحدات التوليد بالكفاءة المطلوبة.

الدبيبة: تشكيل لجنة لتحديد القيمة الفعلية للكهرباء

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الدبيبة: تشكيل لجنة لتحديد القيمة الفعلية للكهرباء

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة للعمل مع الشركة العامة للكهرباء من أجل تحديد تعريفة للقيمة الفعلية للكيلووات.

وقال الدبيبة خلال الاجتماع العاشر العادي في 2023 المنعقد في مدينة الزاوية: «نشكل لجنة للتعامل مع الشركة العامة للكهرباء لتحديد التعريفة، ولنسوي ما سبق كيفما اتُفق، ولكن في الحاضر لا بد من تحديد التعريفة وتقييم التكلفة».

وأضاف: «ستتكفل الدولة بدفع هذه التكلفة سواء كانت بـ50 قرشا أقل أو أكثر حتى لو بعشرة دنانير المهم يجب تحديد السعر، والدولة ستعطيها للناس بالمجان»، وتابع: «لا بد من دراسة عقد لشراء الطاقة من الشركة العامة للكهرباء، نحن كدولة سندعم الطاقة ولكن نريد أن نعرف كم تكلف شركة الكهرباء».