  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة: تشكيل لجنة لتحديد القيمة الفعلية للكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 02:12 مساء
الدبيبة: تشكيل لجنة لتحديد القيمة الفعلية للكهرباء
الدبيبة يتحدث خلال الاجتماع العادي العاشر لحكومة الوحدة في الزاوية، 5 ديسمبر 2023. (لقطة مثبتة من بث مباشر)
alwasat radio

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة للعمل مع الشركة العامة للكهرباء من أجل تحديد تعريفة للقيمة الفعلية للكيلووات.

وقال الدبيبة خلال الاجتماع العاشر العادي في 2023 المنعقد في مدينة الزاوية: «نشكل لجنة للتعامل مع الشركة العامة للكهرباء لتحديد التعريفة، ولنسوي ما سبق كيفما اتُفق، ولكن في الحاضر لا بد من تحديد التعريفة وتقييم التكلفة».

وأضاف: «ستتكفل الدولة بدفع هذه التكلفة سواء كانت بـ50 قرشا أقل أو أكثر حتى لو بعشرة دنانير المهم يجب تحديد السعر، والدولة ستعطيها للناس بالمجان»، وتابع: «لا بد من دراسة عقد لشراء الطاقة من الشركة العامة للكهرباء، نحن كدولة سندعم الطاقة ولكن نريد أن نعرف كم تكلف شركة الكهرباء».

خاص لـ«بوابة الوسط» وبالأرقام: بن قدارة يحمل الكهرباء مسؤولية استنزاف نصف إيرادات النفط والمشاي ينفي

وتحدث الدبيبة عن انتظام التيار الكهربائي بعد سنوات من الانقطاع، وقال: «بعد انتظام خدمة الكهرباء بدأنا نتساءل عن تكلفة الكهرباء. نشكر جهود الشركة العامة للكهرباء ولننسى انقطاع التيار إلى الأبد».

جدل بين شركة الكهرباء ومؤسسة النفط بشأن الإنفاق
وفي نوفمبر الماضي، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة إن الشركة العامة للكهرباء تستنزف وحدها نحو نصف إيرادات النفط أي 12 مليارا و930 مليون دولار، حسب وثيقتين حصلت عليهما «بوابة الوسط».

وجاء في كتاب رئيس المؤسسة بعث به إلى رئاسة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اطلعت عليه «بوابة الوسط» أن شركة الكهرباء تورد منها 4 مليارات و200 مليون دولار فقط، ليصبح الفاقد من إيرادات النفط 8 مليارات و 730 مليون دولار.

في المقابل، نفت الشركة العامة للكهرباء صحة تقديرات المؤسسة، في كتاب لرئيسها محمد المشاي وجهه إلى الدبيبة، اطلعت عليه «بوابة الوسط»، إذ أوضح أن فاتورة الكهرباء من الطاقة لا تتجاوز ستة مليارات و740 مليون دولار، أي أقل بنحو 1.99 مليار دولار من تقديرات المؤسسة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ملعب الوسط»: سمير عبود يتحدث عن نقطة في شخصية مراد الوحيشي

«ملعب الوسط»: سمير عبود يتحدث عن نقطة في شخصية مراد الوحيشي
«تغطية خاصة»: هل فشلت مبادرة باتيلي.. ماذا بعد؟

«تغطية خاصة»: هل فشلت مبادرة باتيلي.. ماذا بعد؟
«بودكاست ويڤ»: مروان موسى (Kwifya X Marwan Moussa)

«بودكاست ويڤ»: مروان موسى (Kwifya X Marwan Moussa)
«في التسعين»: ماذا وراء تجميد نشاط كرة السلة.. بلسان رئيس الاتحاد؟

«في التسعين»: ماذا وراء تجميد نشاط كرة السلة.. بلسان رئيس الاتحاد؟
«فلوسنا»: النفط .. نزاع المؤسسة والوزارة

«فلوسنا»: النفط .. نزاع المؤسسة والوزارة
الأمم المتحدة: من المستحيل إنشاء مناطق آمنة في غزة مع ارتفاع وتيرة القصف الإسرائيلي

الأمم المتحدة: من المستحيل إنشاء مناطق آمنة في غزة مع ارتفاع وتيرة القصف ...
كاريكاتير خيري - «المنظومة» في ليبيا!

كاريكاتير خيري - «المنظومة» في ليبيا!
يسع 6 ملايين حاسوب.. الصين تبني مركزا ضخما للبيانات تحت المياه

يسع 6 ملايين حاسوب.. الصين تبني مركزا ضخما للبيانات تحت المياه
مقتل 85 مدنيا في غارة نفذتها «عن طريق الخطأ» مسيّرة تابعة للجيش النيجيري

مقتل 85 مدنيا في غارة نفذتها «عن طريق الخطأ» مسيّرة تابعة للجيش النيجيري
دراسة: حرارة سطح الكوكب قد تزيد 1.5 درجة مئوية خلال 7 سنوات

دراسة: حرارة سطح الكوكب قد تزيد 1.5 درجة مئوية خلال 7 سنوات
الاحتلال يرفض السماح للأطفال المقدسيين المحررين باستكمال دراستهم

الاحتلال يرفض السماح للأطفال المقدسيين المحررين باستكمال دراستهم
ليبيا تشارك للمرة الأولى في مبادرة تحدي القراءة العربي

ليبيا تشارك للمرة الأولى في مبادرة تحدي القراءة العربي
الاحتلال يطلب من منظمة الصحة العالمية إخلاء مستودع طبي بجنوب غزة

الاحتلال يطلب من منظمة الصحة العالمية إخلاء مستودع طبي بجنوب غزة
شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة

شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة
واشنطن تتهم سفيرا أميركيا سابقا بالتجسس لحساب كوبا طوال 40 عاما

واشنطن تتهم سفيرا أميركيا سابقا بالتجسس لحساب كوبا طوال 40 عاما
انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة

انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة
كيف وظف الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الصناعي لمضاعفة حجم الدمار في غزة؟

كيف وظف الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الصناعي لمضاعفة حجم الدمار في غزة؟
لماذا رفضت منظمات فلسطينية لقاء مدعي «الجنائية الدولية»؟

لماذا رفضت منظمات فلسطينية لقاء مدعي «الجنائية الدولية»؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة: تشكيل لجنة لتحديد القيمة الفعلية للكهرباء
الدبيبة: تشكيل لجنة لتحديد القيمة الفعلية للكهرباء
سفير مالطا: افتتاح قسم قنصلي في مصراتة قريبا
سفير مالطا: افتتاح قسم قنصلي في مصراتة قريبا
الدبيبة: لا بد من وضع برنامج متكامل لصيانة مصفاة الزاوية (فيديو)
الدبيبة: لا بد من وضع برنامج متكامل لصيانة مصفاة الزاوية (فيديو)
العابد: أرقام منظمة الهجرة عن العمال الأجانب «غير دقيقة»
العابد: أرقام منظمة الهجرة عن العمال الأجانب «غير دقيقة»
ضبط متهم متلبساً بقطعة «حشيش» في طرابلس
ضبط متهم متلبساً بقطعة «حشيش» في طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر ......
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي...
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
ارتفاع كبير للدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية
ارتفاع كبير للدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية...
المزيد
اتفاقية تعاون بين وزارة العمل ومؤسسة بريطانية
اتفاقية تعاون بين وزارة العمل ومؤسسة بريطانية...
انتخاب فوزية كروان رئيسة للجنة حقوق الإنسان في مجلس الدولة
انتخاب فوزية كروان رئيسة للجنة حقوق الإنسان في مجلس الدولة...
بسبب ضعف الدولة الليبية: ازدهار السوق السوداء في تجارة الذهب والخردة المعدنية
بسبب ضعف الدولة الليبية: ازدهار السوق السوداء في تجارة الذهب......
ضبط متهم متلبساً بقطعة «حشيش» في طرابلس
ضبط متهم متلبساً بقطعة «حشيش» في طرابلس...
العابد: أرقام منظمة الهجرة عن العمال الأجانب «غير دقيقة»
العابد: أرقام منظمة الهجرة عن العمال الأجانب «غير دقيقة»...
المزيد