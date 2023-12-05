الدبيبة: تشكيل لجنة لتحديد القيمة الفعلية للكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة للعمل مع الشركة العامة للكهرباء من أجل تحديد تعريفة للقيمة الفعلية للكيلووات.

وقال الدبيبة خلال الاجتماع العاشر العادي في 2023 المنعقد في مدينة الزاوية: «نشكل لجنة للتعامل مع الشركة العامة للكهرباء لتحديد التعريفة، ولنسوي ما سبق كيفما اتُفق، ولكن في الحاضر لا بد من تحديد التعريفة وتقييم التكلفة».

وأضاف: «ستتكفل الدولة بدفع هذه التكلفة سواء كانت بـ50 قرشا أقل أو أكثر حتى لو بعشرة دنانير المهم يجب تحديد السعر، والدولة ستعطيها للناس بالمجان»، وتابع: «لا بد من دراسة عقد لشراء الطاقة من الشركة العامة للكهرباء، نحن كدولة سندعم الطاقة ولكن نريد أن نعرف كم تكلف شركة الكهرباء».

خاص لـ«بوابة الوسط» وبالأرقام: بن قدارة يحمل الكهرباء مسؤولية استنزاف نصف إيرادات النفط والمشاي ينفي

وتحدث الدبيبة عن انتظام التيار الكهربائي بعد سنوات من الانقطاع، وقال: «بعد انتظام خدمة الكهرباء بدأنا نتساءل عن تكلفة الكهرباء. نشكر جهود الشركة العامة للكهرباء ولننسى انقطاع التيار إلى الأبد».

جدل بين شركة الكهرباء ومؤسسة النفط بشأن الإنفاق

وفي نوفمبر الماضي، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة إن الشركة العامة للكهرباء تستنزف وحدها نحو نصف إيرادات النفط أي 12 مليارا و930 مليون دولار، حسب وثيقتين حصلت عليهما «بوابة الوسط».

وجاء في كتاب رئيس المؤسسة بعث به إلى رئاسة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اطلعت عليه «بوابة الوسط» أن شركة الكهرباء تورد منها 4 مليارات و200 مليون دولار فقط، ليصبح الفاقد من إيرادات النفط 8 مليارات و 730 مليون دولار.

في المقابل، نفت الشركة العامة للكهرباء صحة تقديرات المؤسسة، في كتاب لرئيسها محمد المشاي وجهه إلى الدبيبة، اطلعت عليه «بوابة الوسط»، إذ أوضح أن فاتورة الكهرباء من الطاقة لا تتجاوز ستة مليارات و740 مليون دولار، أي أقل بنحو 1.99 مليار دولار من تقديرات المؤسسة.