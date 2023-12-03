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صالح سعيد خيرالله يؤدي اليمين القانونية عضوًا بالمجلس الأعلى للدولة عن طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 05:53 مساء
صالح سعيد خيرالله يؤدي اليمين القانونية عضوًا بالمجلس الأعلى للدولة عن طبرق
صالح سعيد خيرالله يؤدي اليمين القانونية عضوًا بالمجلس الأعلى للدولة عن طبرق، الأحد 3 ديسمبر 2023. (مجلس الدولة)
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أدى صالح سعيد خيرالله، اليوم الأحد، اليمين القانونية عضوًا جديدًا بالمجلس الأعلى للدولة عن الدائرة الانتخابية الأولى - طبرق، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك».

وأدى خيرالله اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس عمر العبيدي، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، وذلك بمقر المجلس في طرابلس.

- توفيق أرقيق يؤدي اليمين القانونية عضوًا بمجلس الدولة عن طبرق
- محمد مردي عضوًا جديدًا بمجلس الدولة خلفًا للراحل السنوسي القمي
- إبراهيم علي التوهامي عضوًا جديدًا بمجلس الدولة خلفًا لصالح المخزوم

وبذلك يكون خيرالله هو ثاني عضو عن طبرق يؤدي اليمين القانونية لينضم إلى المجلس الأعلى للدولة بعد توفيق محمد أرقيق، الذي أدى اليمين في 26 أكتوبر الماضي، خلفًا للعضو السابق منصف محمد حويل، الذي استقال من عضوية المجلس.

وصالح سعيد خيرالله هو رابع عضو جديد ينضم إلى المجلس الأعلى للدولة منذ أكتوبر الماضي بعد كل من عضو المجلس عن الدائرة الرابعة - الكفرة محمد مردي، الذي خلف عضو المجلس الراحل السنوسي القمي، وإبراهيم علي التوهامي الذي أدى اليمين القانونية في 5 أكتوبر خلفًا لعضو المجلس السابق صالح المخزوم، بالإضافة إلى توفيق محمد أرقيق.

صالح سعيد خيرالله يؤدي اليمين القانونية عضوًا بالمجلس الأعلى للدولة عن طبرق، الأحد 3 ديسمبر 2023. (مجلس الدولة)
صالح سعيد خيرالله يؤدي اليمين القانونية عضوًا بالمجلس الأعلى للدولة عن طبرق، الأحد 3 ديسمبر 2023. (مجلس الدولة)
صالح سعيد خيرالله يؤدي اليمين القانونية عضوًا بالمجلس الأعلى للدولة عن طبرق، الأحد 3 ديسمبر 2023. (مجلس الدولة)
صالح سعيد خيرالله يؤدي اليمين القانونية عضوًا بالمجلس الأعلى للدولة عن طبرق، الأحد 3 ديسمبر 2023. (مجلس الدولة)
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