توفيق أرقيق يؤدي اليمين القانونية عضوًا بمجلس الدولة عن طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أدى العضو الجديد بالمجلس الأعلى للدولة توفيق محمد أرقيق، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس محمد تكالة بحضور نائبه الثاني عمر العبيدي ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وسيخلف أرقيق في مهمته عضو المجلس الأعلى للدولة السابق عن الدائرة الانتخابية الأولى - طبرق منصف محمد حويل، الذي استقال من عضوية المجلس.

- محمد مردي عضوا جديدا بمجلس الدولة خلفا للراحل السنوسي القمي

- إبراهيم علي التوهامي عضوًا جديدًا بمجلس الدولة خلفًا لصالح المخزوم

وأرقيق هو ثالث عضو جديد ينضم إلى المجلس الأعلى للدولة خلال الشهر الجاري، بعد كل من عضو المجلس عن الدائرة الرابعة - الكفرة محمد مردي، الذي خلف عضو المجلس الراحل السنوسي القمي، وإبراهيم علي التوهامي الذي أدى اليمين القانونية في 5 أكتوبر خلفًا لعضو المجلس السابق صالح المخزوم.

توفيق أرقيق يؤدي اليمين القانونية عضوًا بمجلس الدولة عن طبرق، الخميس 26 أكتوبر 2023. (مجلس الدولة)

توفيق أرقيق يؤدي اليمين القانونية عضوًا بمجلس الدولة عن طبرق، الخميس 26 أكتوبر 2023. (مجلس الدولة)

توفيق أرقيق يؤدي اليمين القانونية عضوًا بمجلس الدولة عن طبرق، الخميس 26 أكتوبر 2023. (مجلس الدولة)