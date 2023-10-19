محمد مردي عضوًا جديدًا بمجلس الدولة خلفًا للراحل السنوسي القمي

القاهرة - بوابة الوسط

أدى العضو الجديد بالمجلس الأعلى للدولة عن الدائرة الرابعة – الكفرة محمد مردي، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس محمد تكالة، وذلك تمهيدًا لأداء مهام عمله بالمجلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن مردي انضم إلى عضوية المجلس بديلاً عن العضو السابق المرحوم السنوسي القمي.

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حضر مراسم اليمين القانونية النائب الأول لرئيس المجلس مسعود عبيد ومقرر المجلس بلقاسم دبرز.

وفي الأول من مايو الماضي، توفى عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة الكفرة السنوسي القمي، في مدينة مصراتة؛ إثر وعكة صحية.

العضو الجديد بالمجلس الأعلى للدولة عن الدائرة الرابعة – الكفرة محمد مردي يؤدي اليمين القانونية، الخميس 19 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)

العضو الجديد بالمجلس الأعلى للدولة عن الدائرة الرابعة – الكفرة محمد مردي يؤدي اليمين القانونية، الخميس 19 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)

العضو الجديد بالمجلس الأعلى للدولة عن الدائرة الرابعة – الكفرة محمد مردي يؤدي اليمين القانونية، الخميس 19 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)