وفاة عضو مجلس الدولة السنوسي القمي

القاهرة - بوابة الوسط

نعى المجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين، عضوه عن مدينة الكفرة السنوسي القمي الذي وافته المنية في مدينة مصراتة إثر وعكة صحية.

وقدم المجلس العزاء لأعضائه وأهل وذوي الفقيد، سائلا الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المشري ينعى الفقيد

كما نعى رئيس المجلس خالد المشري، القمي، قائلا إنه «أحد الشخصيات الوطنية المشهود له بالتفاني في عمله وسعيه الدائم لخدمة وطنه».

وتقدم المشري بالتعازي إلى أسرة الفقيد وجميع زملائه، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.