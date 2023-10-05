إبراهيم علي التوهامي عضوًا جديدًا بمجلس الدولة خلفًا لصالح المخزوم

القاهرة - بوابة الوسط

أدى العضو الجديد بالمجلس الأعلى للدولة عن الدائرة السادسة إبراهيم علي التوهامي، اليوم الخميس، القسم القانوني أمام رئيس المجلس محمد تكالة، وذلك تمهيدًا لأداء مهام عمله بالمجلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن التوهامي انضم إلى عضوية المجلس بديلًا عن العضو السابق صالح المخزوم، الذي كان قد عين سفيرًا في وقت سابق لدى إحدى الدول الأوروبية.

- مجلس الدولة يتمسك بمخرجات «6+6» في بوزنيقة.. ويقرر حل فريقه باللجنة

وعقد المجلس، أمس الأربعاء، جلسته الـ91 برئاسة تكالة، والتي قرر خلالها المجلس حل فريقه في اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» ورفض تعديل مخرجات اللجنة الصادرة عن اجتماعات بوزنيقة في 3 يونيو، وذلك بعدما أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح القوانين الانتخابية.