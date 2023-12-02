ضبط 187 مطلوبًا في الجفارة خلال 15 يومًا

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسما البحث الجنائي وشرطة النجدة ومراكز الشرطة بمديرية أمن الجفارة 187 مطلوبًا على ذمة قضايا جنائية مختلفة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الماضي.

وقالت وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» في منشور عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن بين المتهمين المضبوطين مطلوبين في «جرائم خطيرة»، وجرى ضبطهم خلال الفترة من 15 إلى 30 نوفمبر الماضي.

ضبط 28 متهما وتحرير 652 مخالفة مرورية في الجفارة خلال يومين

ضبط 34 مطلوبا على ذمة قضايا جنائية مختلفة في الجفارة

وإلى جانب ذلك، أشارت الوزارة إلى تحرير مركز الشرطة بمديرية أمن الجفارة في إطار خطتها الأمنية 886 مخالفة مرورية وجنحة.