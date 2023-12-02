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ضبط 187 مطلوبًا في الجفارة خلال 15 يومًا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 07:30 مساء
ضبط 187 مطلوبًا في الجفارة خلال 15 يومًا
أحد التمركزات الأمنية لدورية تابعة لمديرية أمن الجفارة، الثلاثاء 11 أكتوبر 2023 (صفحة مديرية الأمن على فيسبوك)
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ضبط قسما البحث الجنائي وشرطة النجدة ومراكز الشرطة بمديرية أمن الجفارة 187 مطلوبًا على ذمة قضايا جنائية مختلفة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الماضي.

وقالت وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» في منشور عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن بين المتهمين المضبوطين مطلوبين في «جرائم خطيرة»، وجرى ضبطهم خلال الفترة من 15 إلى 30 نوفمبر الماضي.

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وإلى جانب ذلك، أشارت الوزارة إلى تحرير مركز الشرطة بمديرية أمن الجفارة في إطار خطتها الأمنية 886 مخالفة مرورية وجنحة.

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