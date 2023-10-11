ضبط 28 متهما وتحرير 652 مخالفة مرورية في الجفارة خلال يومين

القاهرة - بوابة الوسط

ألقت مراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن الجفارة القبض على 28 مطلوبا على ذمم قضايا مختلفة خلال الثلاثاء والأربعاء، تنفيذا لخطة وزارة الداخلية بشأن تأمين العاصمة وطوقها.

وأفادت مديرية الأمن، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الحصيلة شملت حجز وحدات المرور 57 مركبة آلية مخالفة وغير مستوفية الإجراءات القانونية، وتحرير 652 مخالفة مرورية.

في سياق متصل، أجرى مدير أمن الجفارة جولة تفتيشية على عدد من وحدات التحقيق بمراكز الشرطة، وتابع سير العمل بها، ومدى التزامها باستيفاء محاضر جمع الاستدلالات وضبط المطلوبين بها، وسرعة إحالتها إلى النيابة العامة.