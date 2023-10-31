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ضبط 34 مطلوبا على ذمة قضايا جنائية مختلفة في الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 01:20 مساء
ضبط 34 مطلوبا على ذمة قضايا جنائية مختلفة في الجفارة
يدان مكبلتان. (تعبيرية: الإنترنت)
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أعلنت مديرية أمن الجفارة، اليوم الثلاثاء، القبض على 34 مطلوبا على ذمة قضايا جنائية مختلفة خلال ثلاثة أيام.

وقالت المديرية في بيان مقتضب، إن قسم البحث الجنائي ومراكز الشرطة التابعة لها تمكنت من ضبط 34 مطلوبا على ذمة قضايا جنائية مختلفة خلال أيام السبت والأحد والإثنين الماضي.

ضبط 28 متهما في قضايا مختلفة بمديرية أمن النواحي الأربع|
ضبط 31 مطلوبا لدى مراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن الجفارة خلال يومين

وأوضح البيان أن من ضمن المضبوطين أربعة مطلوبين على ذمة قضايا قتل وخطف وتعذيب كانت مقيدة ضد مجهول قبل خمس سنوات.

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