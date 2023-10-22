ضبط 31 مطلوبا لدى مراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن الجفارة خلال يومين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بـ«الوحدة الوطنية الموقتة» مساء اليوم الأحد القبض على 31 شخصًا مطلوبين لدى مراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن الجفارة خلال يومي السبت والأحد 21 و22 أكتوبر الجاري.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المطلوبين ألقي القبض عليهم من قبل قسم البحث الجنائي ومراكز الشرطة ووحدة المهام الخاصة التابعة لمديرية أمن الجفارة.

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وأكدت وزارة الداخلية أن المقبوض عليهم مطلوبون لدى مراكز الشرطة على ذمم قضايا مختلفة منها قضايا خطيرة متمثلة في الخطف والسرقة بالإكراه.