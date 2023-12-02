وصول شحنة أدوية علاجية لمرضى السكري في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وصلت شحنة أدوية ومخصصات لمرضى السكري في سرت، وفقما أكدت مصادر طبية بمكتب الرعاية الصحية الأولية بقطاع الصحة سرت والعيادة المركزية للسكري.

وطمأن مساعد مدير الخدمات الصحية بسرت مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية د. محمد إدريس بأن الأدوية متوفرة وتغطي احتياجات المرضى المسجلين بالمنظومة الرئيسية.

10 آلاف مصاب بالسكري

وحسب بيانات رسمية، فقد تجاوز عدد المسجلين بالمنظومة العلاجية 10 آلاف مريض ومريضة. وأوضح إدريس أن أصناف الأدوية الشهرية التي يجرى تسليمها للمرضى المسجلين هي الأنسولين العادي (30/70)، والأنسولين العادي (N)، والأنسولين العادي (R).

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كذلك تشمل المخصصات أقلام أنسولين (لانتس )، و(هومولوق)، و(نوفوربد)، كذلك سرنجات الأنسولين، وإبر أقلام الأنسولين . وحث مكتب الرعاية الصحية الأولية سرت مرضى السكري غير المسجلين بضرورة الإسراع في إدراج أسمائهم بالمنظومة، وفقا لتقرير طبي.