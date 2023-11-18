  • Alwasat News
Atwasat

ليبيا تستقبل أول حصة مضادة لداء السكري من الجزائر

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني السبت 18 نوفمبر 2023, 03:56 مساء
ليبيا تستقبل أول حصة مضادة لداء السكري من الجزائر
أول حصة أدوية مضادة لداء السكري من شركة «نوفو نورديسك - الجزائر»
alwasat radio

تشرف شركة «نوفو نورديسك - الجزائر» على استيراد ليبيا أول حصة أدوية مضادة لداء السكري، مكونة من 140 ألف علبة من الأقراص، من موقع إنتاجها في تيزي وزو (شرق الجزائر) بالاشتراك مع الدنمارك، الأسبوع الماضي.

وأفاد مسؤولو المجمع الجزائري - الدنماركي المتخصص في المجال الصيدلاني بأن موقع المجموعة في تيزي وزو الوحيد من نوعه الذي ينتج أشكالا جافة من الأدوية المضادة للسكري في القارة الأفريقية منذ دخوله حيز الاستغلال العام 2006، وأن القدرات الإنتاجية لهذه الوحدة تسمح بالتوجه نحو التصدير.

-التحريات العامة تضبط أدوية غير مرخصة في بنغازي
-وصول شحنة من الأدوية إلى مستشفى ابن سينا بسرت

وأوضح مدير الموقع، مراد حجام، في تصريحات صحفية: «القدرات الإنتاجية لشركة نوفو نورديسك - الجزائر تسمح بتغطية الطلب الوطني في المجال والتصدير إلى الخارج، ولا سيما إلى أفريقيا في مرحلة أولى، ثم إلى أوروبا ومناطق أخرى من العالم، بالنظر لكون منتجاتنا مطابقة للمعايير الدولية».

وافتتح المجمع الجزائري - الدنماركي، يناير الماضي، وحدة إنتاج ثانية في البلاد التي تعتبر الوحيدة على الصعيد القاري المتخصصة في إنتاج أقلام الأنسولين، استنادا للوثيقة نفسها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - باتيلي والأزمة الليبية!

كاريكاتير خيري - باتيلي والأزمة الليبية!
نقطة واحدة تفصل إيطاليا عن التأهل لكأس كأس أوروبا والدفاع عن اللقب

نقطة واحدة تفصل إيطاليا عن التأهل لكأس كأس أوروبا والدفاع عن اللقب
نيبال تحظر «تيك توك» لأضراره على النسيج الاجتماعي

نيبال تحظر «تيك توك» لأضراره على النسيج الاجتماعي
قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة

قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة
قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة

قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة
شاهد على قناة الوسط: «وادي الموت».. فيلم وثائقي يلخص مأساة درنة

شاهد على قناة الوسط: «وادي الموت».. فيلم وثائقي يلخص مأساة درنة
عبر «فيسبوك».. علي الأسود يستعرض صورة شقيقه مختار مع الأسطورة الإيطالية دينو زوف

عبر «فيسبوك».. علي الأسود يستعرض صورة شقيقه مختار مع الأسطورة الإيطالية دينو زوف
غطاء بالوعة يتسبب في إلغاء التجارب الحرة لسباق لاس فيغاس لفورمولا 1

غطاء بالوعة يتسبب في إلغاء التجارب الحرة لسباق لاس فيغاس لفورمولا 1
تصنيع شعلة أولمبياد باريس 2024 من السيارات الخردة وغسالات الملابس

تصنيع شعلة أولمبياد باريس 2024 من السيارات الخردة وغسالات الملابس
قصة إبادة قبيلة أوسيدج في فيلم سكورسيزي الجديد

قصة إبادة قبيلة أوسيدج في فيلم سكورسيزي الجديد
المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026

المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026
محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي

محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي
كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا

كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا
حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية

حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية
أمازون تبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت وتبدأ بطرازات هيونداي

أمازون تبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت وتبدأ بطرازات هيونداي
شاهد.. كولومبيا تصعق البرازيل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

شاهد.. كولومبيا تصعق البرازيل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026
روسيا ترسل أولى شحناتها المجانية من الحبوب إلى أفريقيا

روسيا ترسل أولى شحناتها المجانية من الحبوب إلى أفريقيا
روجر ووترز يواجه دعوى في الأرجنتين بتهمة «معاداة السامية»

روجر ووترز يواجه دعوى في الأرجنتين بتهمة «معاداة السامية»
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
انطلاق مؤتمر الجمعية الليبية لجراحة المسالك في سرت 7 ديسمبر
انطلاق مؤتمر الجمعية الليبية لجراحة المسالك في سرت 7 ديسمبر
انخفاض النوم 90 دقيقة قد يزيد إصابة النساء بالسكري
انخفاض النوم 90 دقيقة قد يزيد إصابة النساء بالسكري
طبيب يحذر:المضادات الحيوية السبب في مشاكل الكلى
طبيب يحذر:المضادات الحيوية السبب في مشاكل الكلى
تعزيز الصحة النفسية في العراق لا يزال تحدياً بعيد الأمد
تعزيز الصحة النفسية في العراق لا يزال تحدياً بعيد الأمد
إيطاليا تحظر إنتاج اللحوم المصنوعة مخبرياً
إيطاليا تحظر إنتاج اللحوم المصنوعة مخبرياً
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية مرتبطة بالعمر البيولوجي وليس الزمني
الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية مرتبطة بالعمر البيولوجي وليس......
ثاني مريض في العالم يُزرع له قلب خنزير «معدل وراثيا» توفي بعد ستة أسابيع
ثاني مريض في العالم يُزرع له قلب خنزير «معدل وراثيا» توفي ......
الولايات المتحدة تجيز عقاراً جديداً مكافحاً للبدانة من ابتكار «إيلي ليلي»
الولايات المتحدة تجيز عقاراً جديداً مكافحاً للبدانة من ......
كشف سر جديد لظهور الكدمات من دون سبب
كشف سر جديد لظهور الكدمات من دون سبب...
مواقد الغاز قد تتسبب في إصابة الأطفال بالربو
مواقد الغاز قد تتسبب في إصابة الأطفال بالربو...
المزيد
ليبيا تستقبل أول حصة مضادة لداء السكري من الجزائر
ليبيا تستقبل أول حصة مضادة لداء السكري من الجزائر...
الأول من نوعه.. بريطانيا تمنح الضوء الأحضر لعلاج جيني لاضطرابات الدم
الأول من نوعه.. بريطانيا تمنح الضوء الأحضر لعلاج جيني ......
عقار يُقلل الإصابة بالسلّ المقاوم للأدوية
عقار يُقلل الإصابة بالسلّ المقاوم للأدوية...
إيطاليا تحظر إنتاج اللحوم المصنوعة مخبرياً
إيطاليا تحظر إنتاج اللحوم المصنوعة مخبرياً...
تعزيز الصحة النفسية في العراق لا يزال تحدياً بعيد الأمد
تعزيز الصحة النفسية في العراق لا يزال تحدياً بعيد الأمد...
المزيد