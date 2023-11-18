ليبيا تستقبل أول حصة مضادة لداء السكري من الجزائر

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

تشرف شركة «نوفو نورديسك - الجزائر» على استيراد ليبيا أول حصة أدوية مضادة لداء السكري، مكونة من 140 ألف علبة من الأقراص، من موقع إنتاجها في تيزي وزو (شرق الجزائر) بالاشتراك مع الدنمارك، الأسبوع الماضي.

وأفاد مسؤولو المجمع الجزائري - الدنماركي المتخصص في المجال الصيدلاني بأن موقع المجموعة في تيزي وزو الوحيد من نوعه الذي ينتج أشكالا جافة من الأدوية المضادة للسكري في القارة الأفريقية منذ دخوله حيز الاستغلال العام 2006، وأن القدرات الإنتاجية لهذه الوحدة تسمح بالتوجه نحو التصدير.

وأوضح مدير الموقع، مراد حجام، في تصريحات صحفية: «القدرات الإنتاجية لشركة نوفو نورديسك - الجزائر تسمح بتغطية الطلب الوطني في المجال والتصدير إلى الخارج، ولا سيما إلى أفريقيا في مرحلة أولى، ثم إلى أوروبا ومناطق أخرى من العالم، بالنظر لكون منتجاتنا مطابقة للمعايير الدولية».

وافتتح المجمع الجزائري - الدنماركي، يناير الماضي، وحدة إنتاج ثانية في البلاد التي تعتبر الوحيدة على الصعيد القاري المتخصصة في إنتاج أقلام الأنسولين، استنادا للوثيقة نفسها.