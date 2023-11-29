مجلس الدولة يناقش مع الجانب الإيطالي مبادرة باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وفد من المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، خلال زيارته السفارة الإيطالية، المبادرة التي أطلقها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي المتعلقة بالقوانين الانتخابية.

واجتمع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي، رفقة مستشار المجلس للشؤون الخارجية، مع السفير الإيطالي جيانلوكا ألبيروني، رفقة نائبه ومستشاره السياسي، وذلك في مقر السفارة بالعاصمة طرابلس.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للمجلس على «فيسبوك» بأن الجانبين ناقشا الوضع السياسي الراهن، وسبل الدفع بالعملية السياسية، وكسر الجمود السياسي، للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحقق الاستقرار.

وأضاف أن اللقاء ناقش مبادرة باتيلي المتعلقة بالقوانين الانتخابية، و«التعاطي معها، بما يضمن توافقًا حقيقيًا واسعًا بين كل الأطراف والشركاء السياسيين؛ لضمان انتخابات حقيقة تقبل نتائجها كل الأطراف السياسية».

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ردود الفعل على مبادرة باتيلي

ودعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي.

وبينما لم يعلن مجلس الدولة والمجلس الرئاسي موقفًا رسميًا من المبادرة، قبّل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدعوة، وحدد أربعة شروط قال إنها «ضرورية لنجاح المبادرة». في حين أعلن مجلس النواب والحكومة المكلفة من قبله، برئاسة أسامة حماد، رفضهما المبادرة، متحفظين على تجاهل المبعوث الأممي دعوة الحكومة المكلفة من المجلس، ودعوته الدبيبة، وإصرار البعثة على مراجعة القوانين الانتخابية.

وفد من المجلس الأعلى للدولة يزور السفارة الإيطالية، لمناقشة مبادرة باتيلي، الأربعاء 29 نوفمبر 2023 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)

وفد من المجلس الأعلى للدولة يزور السفارة الإيطالية، لمناقشة مبادرة باتيلي، الأربعاء 29 نوفمبر 2023 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)