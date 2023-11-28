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السفير الفرنسي يبحث مع العبيدي كيفية تفعيل مبادرة باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 11:06 صباحا
السفير الفرنسي يبحث مع العبيدي كيفية تفعيل مبادرة باتيلي
لقاء مهراج مع العبيدي، 28 نوفمبر 2023. (حساب مهراج على إكس)
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بحث السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، مع النائب الثاني للمجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي، ورئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس عبدالعزيز حريبة، كيفية تفعيل مبادرة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، الداعية إلى اجتماع الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي.

وقال مصطفى مهراج، في منشور عبر حسابه على موقع «إكس»، إن اللقاء تطرق إلى المسار السياسي في ليبيا.

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وأكد باتيلي سعيه لدفع العملية السياسية في هذه المرحلة عبر انخراط الأطراف الخمسة الرئيسية في الحوار، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح، والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي، لتمثيل المناطق الثلاث الرئيسية في ليبيا. لكنه نبه إلى أن مساعيه تواجه «الكثير من المقاومة».

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وفي آخر مبادراته الرامية لحل الأزمة سياسيا، كشف باتيلي في مقابلة مع مجلة «جون أفريك» الفرنسية، السبت، إعلانه في 23 نوفمبر صياغة اقتراح جديد، بعد مناقشات متعمقة مع جميع الأطراف المعنية.

وقدم المبعوث الأممي محاور مبادرته، وطلب من جميع المسؤولين تعيين ممثلين سيكونون مسؤولين عن المشاركة نيابة عنهم في الاجتماع التحضيري الذي يهدف لمراجعة جميع النقاط العالقة التي لا تزال تمنع تنظيم الانتخابات، وذلك من أجل الإعداد لمؤتمر يشارك فيه القادة أنفسهم. ويعتقد المبعوث الأممي أن هذا يعد تقدمًا، لأنها المرة الأولى منذ فشل انتخابات ديسمبر 2021 التي يجري فيها وضع إطار دستوري وقانوني لتنظيم الانتخابات.

ولضمان أن تظل هذه العملية شاملة قدر الإمكان، أكد باتيلي إجراءه في الوقت نفسه مقابلات مع أعضاء مؤثرين آخرين في المجتمع الليبي، لضمان أخذ مقترحاتهم في الاعتبار، منهم ممثلو الأحزاب السياسية والجهات العسكرية والأمنية والأعيان وزعماء القبائل والأكاديميون، وكذلك ممثلون عن المجتمع المدني، خاصة النساء والشباب.

لقاء مهراج مع العبيدي، 28 نوفمبر 2023. (حساب مهراج على إكس)
لقاء مهراج مع العبيدي، 28 نوفمبر 2023. (حساب مهراج على إكس)
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