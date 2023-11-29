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ليبيا تستضيف مؤتمرا دوليا حول الهجرة يناير المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 01:28 صباحا
ليبيا تستضيف مؤتمرا دوليا حول الهجرة يناير المقبل
وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي يلتقي عضو المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية إيفلا جوهانسن، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، التحضير لمؤتمر دولي بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية تستضيفه ليبيا خلال شهر يناير 2024، بمشاركة سفراء وممثلي الدول المعنية بتلك الظاهرة والمنظمات المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي مع عضو المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية إيفلا جوهانسن، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي حول التحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسيل.

وخلال الاجتماع، أكد الطرابلسي أن وزارة الداخلية تتعامل مع  تلك الظاهرة وفق خطة أمنية تهدف لمكافحة عصابات تهريب البشر، حيث جرى دعم جهازي مكافحة الهجرة غير الشرعية وحرس الحدود والإدارة العامة لأمن السواحل لممارسة مهامها في صد تدفقات الهجرة غير النظامية وتأمين الحدود البرية والبحرية، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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الطرابلسي: بعثة تقصي الحقائق استندت إلى معلومات من وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المهاجرين
وأشار إلى أن التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين عند عمليات الضبط والإيواء والترحيل يجرى بمراعاة حقوق الإنسان، لافتا إلى أن المعاملة إنسانية عكس ما تدعيه بعثة تقصي الحقائق التي استندت إلى معلوماتها من وسائط التواصل الاجتماعي وغيرها.

وطلب الطرابلسي من العضوة البارزة في مفوضية الاتحاد الأوروبي أن تكون ليبيا شريكًا أساسيًا وبشكل مباشر فيما يخص مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة عصابات الإتجار بالبشر بدلاً من العودة إلى بعض المنظمات الأهلية وغير الحكومية والتعامل معها كوسيط.

وأضاف البيان أن عضو المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية قبلت دعوة وزير الداخلية للمشاركة في المؤتمر الدولي المرتقب خلال يناير المقبل.

جانب من اجتماع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي مع عضو المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية إيفلا جوهانسن، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من اجتماع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي مع عضو المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية إيفلا جوهانسن، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من اجتماع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي مع عضو المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية إيفلا جوهانسن، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من اجتماع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي مع عضو المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية إيفلا جوهانسن، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من اجتماع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي مع عضو المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية إيفلا جوهانسن، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من اجتماع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي مع عضو المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية إيفلا جوهانسن، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية)
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