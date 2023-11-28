الطرابلسي يطالب بدعم دولي «مادي ولوچستي» لتمكين ليبيا من السيطرة على حدودها

القاهرة - بوابة الوسط

طالب وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عماد الطرابلسي «المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم اللوچستي والمادي إلى دولة ليبيا لتتمكن من السيطرة وتأمين حدودها البرية والبحرية»، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاءت مطالبة الطرابلسي في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته اليوم الثلاثاء في أعمال المؤتمر الوزاري المنعقد في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل من أجل إنشاء تحالف عالمي ضد تهريب المهاجرين.

أعباء الهجرة

ودعا الطرابلسي في كلمته إلى ضرورة «تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظواهر الإجرامية، وتبادل المعلومات وتعزيز القدرات الوطنية لمواجهتها»، مذكرًا بأن «ليبيا مثلها مثل دول العالم تواجه الجريمة المنظمة والإرهاب وتجارة البشر وغسل الأموال».

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وأكد الطرابلسي أن «ليبيا لا تستطيع أن تتحمل بمفردها أعباء الهجرة غير الشرعية لعدم توفر الإمكانات التي تمكِّنها من التعامل مع الظاهرة خاصة مع غياب المبادرات لدعم المؤسسات الأمنية الليبية المختصة بتأمين الحدود وصد تدفقات المهاجرين غير الشرعيين».

معالجة ظاهرة الهجرة

وقدم الطرابلسي في كلمته عرضًا موجزًا عن جهود وزارة الداخلية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وعصابات الاتجار بالبشر، مؤكدًا أن معالجة هذه الظاهرة «تكمن في دراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدول المصدر، وإقامة مشاريع التنمية والزراعة وتطوير مصادر المياه، وشق الطرق بين البلدان الأفريقية شمالها وجنوبها مع إقامة المشروعات الصغيرة في المناطق الحدودية».

وقالت وزارة الداخلية إن مشاركة الطرابلسي جاءت تلبية لدعوة المفوضية الأوروبية لحضور المؤتمر بمشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والدول الشريكة من البلدان المصدرة والعبور والمنظمات الدولية المعنية بظاهرة الهجرة، مشيرة إلى أن الطرابلسي أجرى زيارة إلى مقر البعثة الليبية لدى الاتحاد الأوروبي.

مشاركة الطرابلسي في مؤتمر إنشاء التحالف العالمي لمكافحة الهجرة، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023. (وزارة الداخلية)

مشاركة الطرابلسي في مؤتمر إنشاء التحالف العالمي لمكافحة الهجرة، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023. (وزارة الداخلية)

مشاركة الطرابلسي في مؤتمر إنشاء التحالف العالمي لمكافحة الهجرة، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023. (وزارة الداخلية)

مشاركة الطرابلسي في مؤتمر إنشاء التحالف العالمي لمكافحة الهجرة، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023. (وزارة الداخلية)

مشاركة الطرابلسي في مؤتمر إنشاء التحالف العالمي لمكافحة الهجرة، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023. (وزارة الداخلية)