الطرابلسي يبحث مع «الدولية للهجرة» ملف العودة الطوعية للمهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي مع مدير المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة عثمان البلبيسي، عمل المنظمة بليبيا المتعلق بالعودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين.

وتطرق الاجتماع، بحسب بيان عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك»، إلى الأعداد المستهدفة لسنة 2024، ووضع استراتيجية سياسات الهجرة، بما أن ليبيا تقع في العبور لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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منح تأشيرة الخروج للمستهدفين

وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العقيد محمد الخوجة ورئيس جهاز حرس الحدود العقيد محمد المرحاني، مشاكل منح تأشيرة الخروج للمستهدفين من العودة الطوعية، وتوفير الدعم الفني والمالي للعمل لحد من ظاهرة الهجرة والخروج برؤية موحدة فيما يخص العودة الطوعية ودعم المنافذ البرية والبحرية ونقاط الإنزال والقواطع الحدودية.