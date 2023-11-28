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الطرابلسي يبحث مع «الدولية للهجرة» ملف العودة الطوعية للمهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 01:57 صباحا
الطرابلسي يبحث مع «الدولية للهجرة» ملف العودة الطوعية للمهاجرين
الطرابلسي يلتقي المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة، الإثنين 27 نوفمبر 2023.
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بحث وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي مع مدير المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة عثمان البلبيسي، عمل المنظمة بليبيا المتعلق بالعودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين.

وتطرق الاجتماع، بحسب بيان عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك»، إلى الأعداد المستهدفة لسنة 2024، ووضع استراتيجية سياسات الهجرة، بما أن ليبيا تقع في العبور لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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منح تأشيرة الخروج للمستهدفين
وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العقيد محمد الخوجة ورئيس جهاز حرس الحدود العقيد محمد المرحاني، مشاكل منح تأشيرة الخروج للمستهدفين من العودة الطوعية، وتوفير الدعم الفني والمالي للعمل لحد من ظاهرة الهجرة والخروج برؤية موحدة فيما يخص العودة الطوعية ودعم المنافذ البرية والبحرية ونقاط الإنزال والقواطع الحدودية.

حصر العمالة الوافدة
وتناول اللقاء قرار رئيس مجلس الوزراء 439 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة لحصر العمالة الوافدة وتنظيم وجودهم بليبيا، ومنح الإقامات وإعطاء الفرصة لتسجيل وتنظيم العمالة الوافدة حسب احتياجات السوق المحلية.

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