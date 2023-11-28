ضبط متهم بتحرير صكوك دون رصيد في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء، ضبط شخص حرر صكوكا دون رصيد لأكثر من مواطن.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكوى مواطن إلى قسم التحريات العامة بالمُديرية ضد شخص حرر له صكا دون رصيد، قيمته 10 آلاف دينار، وفق بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي.

اعتراف المتهم بتحرير صكوك دون رصيد

وبعد أمر النيابة العامة بضبط وإحضار المشكو في حقه، جرى إعداد كمين للشخص المطلوب في منطقة السلماني قرب نادي النجمة، وضبطه، والانتقال به إلى القسم. وبيّن الاستدلال أن المتهم يُدعى «ب ر أ»، من مواليد 1985.

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واعترف بما نُسب إليه. واتضح أن المتهم مطلوب أيضا لدى مركز شرطة قاريونس بتهمة تحرير صك دون رصيد، قيمته 15 ألف دينار، وجرت إحالته إلى النيابة العامة.