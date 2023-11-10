ضبط 3 وافدين بتهمة النصب على مواطن في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ضبط ثلاثة وافدين بتهمة النصب على مواطن في مدينة صبراتة.

وتلقت مديرية أمن صبراتة بلاغا من المواطن باحتيال المتهمين عليه، واستيلائهم على مبلغ 30 ألف دينار ثم لاذوا بالقرار، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الخميس.

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وتواصلت المديرية مع الغرفة الرئيسية بالوزارة التي عممت بيانات المتهمين، ليجري ضبطهم من قبل دوريات فرع الإدارة العامة للدعم المركزي سرت خلال هروبهم، وعلى أثره توجهت دورية من مركز شرطة صبراتة إلى مدينة سرت لتسلمهم من حيث الاختصاص.